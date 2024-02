Sabadinho Bom deste fim de semana tem chorinho e marchinhas de Carnaval

A programação do Sabadinho Bom deste fim de semana mescla o chorinho com o Carnaval e quem rege a festa é Cris Munhoz, que promete um repertório de muito samba, choro e marchinhas carnavalescas. O evento, que acontece na Praça Rio Branco, no Centro Histórico, valoriza os músicos da cidade e é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). A animação começa a partir do meio-dia.

“Essa edição tem um caráter muito especial. A gente já está dentro do contexto da nossa festa de Carnaval e por isso nós fizemos essa combinação artística que leva choro e marchinhas carnavalescas, para o público entrar no clima na Praça Rio Branco”, enfatiza o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Cris Munhoz pretende começar com as tradicionais músicas, como ‘Brasileirinho’, ‘Tico Tico no Fubá’, ‘Urubu Malandro’, ‘Galo Garnisé’ e outros choros que são sua especialidade. “Teremos, ainda, sambas para animar o pessoal como a ‘Voz do Morro’, ‘Samba da Minha Terra’, ‘O Bêbado e a Equilibrista’ e ‘Retalhos de Cetim’”, afirma. No show, também vai chegar inspiração de grandes nomes do samba, como Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, entre outros.

Sobem no palco com a cantora Cris Munhoz, João Maria, Sete Cordas, Cornélio, na flauta, Serginho, no cavaco e André, no pandeiro. “Vivi e vivo muitas emoções a cada Sabadinho Bom, pois cada um é especial, pois revemos amigos, fãs, pessoas que nos prestigiam a cada apresentação. Gostaria de homenagear nesse Sabadinho duas pessoas a quem admiro e respeito pelo amor que eles têm por esse projeto, Lito, uma pessoa que vem filmando todos os sábados esse evento maravilhoso, e o outro é Dido Borges, um amante de Clara Nunes e da música brasileira”, disse.

Na avaliação de Marcus Alves, o Sabadinho Bom se tornou um ambiente de encontro das pessoas, de diversas gerações. “Na verdade, é mais do que um evento cultural hoje, se tornou uma experiência socioantropológica, porque reúne pessoas, agrega valores, valores da identidade da nossa cidade, valores econômicos, valores artísticos”, ressaltou.

Sabadinho Bom – O projeto promove apresentações musicais de qualidade todas as tardes de sábado na Praça Rio Branco, no Centro Histórico. Oferece a população pessoenses e turistas o melhor do gênero na voz e nos acordes dos principais grupos de chorinho e samba da cidade, abrindo oportunidade, também, para as novas gerações de músicos regionais.