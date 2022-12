Tardezinha Inclusiva

Prefeitura promove ‘Natal de Sorrisos’ para crianças autistas e T21 neste domingo

09/12/2022 | 14:00 | 261

O projeto ‘Somos Capazes – Inclusão Pela Arte’, desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), está completando um ano e, para comemorar, realiza, neste domingo (11), a 10ª edição da Tardezinha Inclusiva, um dos desdobramentos da iniciativa, trazendo o tema ‘Natal de Sorrisos’. O evento acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h, e a abertura conta com a participação do Coral Jovem Unimed.

“É uma felicidade grande para nós, da Funjope, de fazer essa Tardezinha Inclusiva do mês de Natal porque celebramos a realização de um sonho que já vem com um ano. O projeto Tardezinha Inclusiva, que trabalha inclusão social por meio da arte, envolve os pais, as mães dos autistas, as crianças com T21, mas principalmente coloca essas crianças no cenário artístico-cultural, cria uma agenda para elas e faz com que dialoguem com outras crianças que não têm autismo e que não são T21. É um processo de interação e de inclusão mesmo”, afirmou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

“Na Tardezinha Inclusiva, aproveitamos o momento, o espaço da Prefeitura através da Funjope, e da acessibilidade do diretor executivo Marcus Alves, que acolheu o projeto e entrou conosco nessa parceria de amor e de inclusão”, declara a presidente da Associação Paraibana de Autistas (APA), Hosana Carneiro.

A inclusão não é apenas de crianças e nem de autistas, incluindo pessoas com qualquer idade e deficiência. As atividades são para crianças, adolescentes e adultos. “Aproveitando esses talentos, estamos trabalhando essas crianças no palco, com artes fazendo oficinas, música. Estamos pensando no mercado de trabalho para que tenham a oportunidade de mostrar seus talentos, vencer os medos”, acrescenta Hosana.

A Tardezinha Inclusiva também não se resume a um momento de lazer. Conforme Hosana Carneiro, também é uma terapia social. Ela destaca o momento em que o projeto foi iniciado, quando as famílias estavam saindo da situação mais crítica da pandemia, e ressalta que a iniciativa contribui muito para a vida inclusiva das famílias e das crianças com alguma deficiência.

Nik Fernandes, colaboradora do projeto, também comemora o aniversário de um ano do ‘Somos Capazes’ e lembra a importância de valorizar o período de Natal. “É tempo de renovação. Que este Natal transforme todas as lágrimas em sorrisos e todos os obstáculos em conquistas, e leve seu belo sorriso para onde for”, destacou.

Voltado para crianças com alguma deficiência física ou cognitiva, o ‘Somos Capazes’ vai contar também com a entrega do Selo Amigo do Autista ao secretário de Saúde de Santa Rita, Rafael Monteiro. Além disso, durante a Tardezinha, uma feirinha inclusiva que envolve as mães dessas crianças terá 35 expositores.

Os pequenos vão acompanhar o Auto de Natal com os alunos da Escola Municipal Aruanda e ainda a Turma Tá Blz com a Turma da Mônica e Papai Noel. Haverá ainda apresentações musicais, entre elas, de Antônio Marques, do programa The Voice Kids.

Os pequenos terão atividades de recreação e brincadeiras com os palhaços Baba Baby e Kika. Os brinquedos disponibilizados para a garotada terão monitores. Também haverá apresentação de jogos eletrônicos – Plutão Planeta dos Jogos -, Just Dance, Cabelo Maluco, coordenado pelo Salão Infantil Especializado para Autistas ‘Corte e Brinque’.

A edição da Tardezinha Inclusiva inclui Oficina Nutrikids, sob o comando da nutricionista Janete Diniz, com a fábrica de biscoito personalizado que aborda o tema do Natal. A fonoaudióloga Linzabelle Souza fica à frente da oficina de massinha de modelar. Também tem Arteterapia, com Débora Zambon, e ainda acolhimento com a psicóloga clínica Clidis Sampaio.