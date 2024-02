Qual filme vai passar na TEMPERATURA MÁXIMA E CINEMAÇO? HOJE DOMINGO (04/02), Que horas começa

Por MRNews



Destaques de 4 de Fevereiro de 2024

O domingo, 4 de fevereiro de 2024, oferece uma seleção cinematográfica que promete agradar a todos os gostos. Desde comédias encantadoras até emocionantes thrillers de ficção científica e ação, prepare-se para uma experiência cinematográfica envolvente.

Corujão II – “Cegonhas – A História Que Não Te Contaram” Direção: Nicholas Stoller, Doug Sweetland Elenco: Andy Samberg, Katie Crown, Ty Burell, Jennifer Aniston Ano de Produção: 2016 Classe: Comédia

Em “Cegonhas – A História Que Não Te Contaram”, Nicholas Stoller e Doug Sweetland apresentam uma visão única sobre a lenda das cegonhas que entregam bebês. A comédia revela os bastidores de uma megaestrutura que coordena essa fábrica de sonhos. Prepare-se para risadas e uma abordagem inovadora a uma história clássica.

Temperatura Máxima – “O Último Suspiro” Direção: Daniel Roby Elenco: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin Ano de Produção: 2018 Classe: Ficção-Científica

Em “O Último Suspiro”, Paris enfrenta um desafio mortal quando uma névoa misteriosa ameaça a vida de seus habitantes. Dirigido por Daniel Roby, o filme apresenta um jovem casal lutando pela sobrevivência em meio ao caos gerado por esse fenômeno sinistro. Uma narrativa envolvente que mistura ficção científica e suspense.

Cinemaço – “007 Contra Goldeneye” Direção: Martin Campbell Elenco: Famke Janssen, Izabella Scorupco, Joe Don Baker, Judi Dench, Pierce Brosnan, Sean Bean Ano de Produção: 1995 Classe: Ação

A noite culmina com a ação intensa de “007 Contra Goldeneye”. Martin Campbell dirige este clássico de James Bond, onde o agente secreto é encarregado de evitar que o poderoso satélite GoldenEye caia nas mãos erradas. Pierce Brosnan protagoniza este emocionante capítulo da saga do espião mais famoso do cinema.

Prepare-se para uma maratona de emoções, desde comédia e ficção científica até as cenas de ação eletrizantes de James Bond. Este domingo promete ser uma jornada cinematográfica memorável, oferecendo uma variedade de histórias envolventes para encerrar a semana com estilo.