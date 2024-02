Profissionais da Educação participam de mesas redondas durante o segundo dia da Jofem

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), realiza nesta sexta-feira (2) o segundo dia da 12ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem). Estão sendo realizadas mesas redondas presenciais e virtuais que poderá ser assistida pelo canal do JPEd: https://www.youtube.com/@JPEdusedec A iniciativa é mais uma ação que se alinha aos objetivos do programa Prefeito Amigo da Criança.

No turno da manhã, a mesa redonda presencial aconteceu no Espaço Gospel Sul, no bairro Jardim Cidade Universitária, e reuniu professores de Português dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino e foi aberta pela secretária executiva da Sedec, Luciana Dias.

“O coração da gente aqui se aquece vendo vocês dando esse primeiro passo para o início do ano letivo 2024. Desde ontem que eu falo e repito toda a minha gratidão. Gratidão a quem preparou e gratidão a quem está participando. A Rede Municipal de Educação não se faz sem vocês. Professores, diretores, técnicos, enfim. Vocês são a célula que pulsa dentro da unidade escolar. Muito obrigado a todos”, disse a secretária.

A mesa redonda ‘Língua Portuguesa: ensino e didatização da escrita’ foi ministrada pelo professor doutor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Erivaldo Pereira do Nascimento, pelo professor mestre da Escola Municipal Padre Pedro Serrão, Manoel M. Belizário Neto, e professora mestra da Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto, Adélia Luciana Rangel. A mediadora foi a professora doutoura da Sedec, Raquel Monteiro da Silva Freitas.

“Hoje eu estou muito feliz em estar conversando com vocês porque a minha primeira experiência em sala de aula foi em uma escola pública. Só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui porque eu ainda acredito na escola pública. Eu ainda acho, e vou continuar achando, que os melhores professores que nós temos hoje estão nas escolas públicas”, disse com alegria o professor Drº. Erivaldo Pereira.

As mesas redondas trazem temáticas específicas por segmento como Educação Infantil, anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Inclusiva. Traz também temáticas a partir dos conteúdos curriculares que cada segmento trabalha.

O professor de Português da Escola Municipal Anayde Beiriz, Raniere de Araújo Marques, reconhece a importância desse processo formativo. “A formação é fundamental no processo de construção do professor, no processo de formação para nós. A repetição da formação é necessária para que nós possamos estar cada vez mais atualizados, cada vez mais envolvidos nos debates que envolvem a sua área específica e a confluência disso com as outras áreas. Portanto, é indispensável ao professor esse processo formativo e a escolha dos palestrantes foi ótima”, falou o professor.

No turno da tarde, das 14h às 17h, a mesa redonda ‘Práticas Curriculares para uma aprendizagem com Justiça Social e equidade nos anos finais’, será voltada para professores dos anos finais do Ensino Fundamental. No turno da tarde também seguem as mesas redondas virtuais.

O tema principal da 12ª Jofem é ‘Por uma educação de qualidade com equidade: práticas curriculares para a garantia da aprendizagem’. O evento se estende até segunda-feira (5), com mesas redondas, palestras e minicursos.

“É um grande movimento. A gente tem aí quase dois mil professores circulando entre essas mesas presenciais e virtuais. Ontem o Teatro Pedra do Reino estava lotado durante a abertura da Jofem. Isso tudo significa o sucesso de uma proposta de trabalho elaborada em equipe, em conjunto, com muito profissionalismo e com muita dedicação para ofertar o que a gente pode oferecer de melhor para os profissionais da rede municipal de ensino de João Pessoa”, disse com orgulho a diretora da Degef e coordenadora da Jofem, professora Drª Clévia Carvalho.