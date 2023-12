QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E SESSÃO DA TARDE?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, TERÇA 05/12

A programação da Rede Globo para o final de semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

Programação Globo: Entretenimento Garantido para Hoje e Amanhã

Se você está em busca de entretenimento de qualidade, a programação da Globo para os próximos dias promete momentos incríveis. Vamos destacar o que está reservado para hoje, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, e amanhã, terça-feira, 21 de novembro de 2023.

Neste artigo, vamos mergulhar na programação da Globo para a terça-feira, 05 de dezembro de 2023, desde as primeiras horas da madrugada até a chegada do novo dia.

04:00 – Hora Um:

O dia começa com o “Hora Um”, trazendo notícias atualizadas e análises sobre os acontecimentos recentes. Uma oportunidade para os espectadores se manterem informados sobre os principais eventos no Brasil e no mundo, preparando-se para o dia que se inicia.

**06:00 – Bom Dia Praça:**

“Bom Dia Praça” é o próximo destino, onde o público local se conecta com as notícias regionais, eventos e assuntos pertinentes à sua comunidade. Uma forma de começar o dia com informações relevantes e uma pitada de entretenimento.

**08:30 – Bom Dia Brasil:**

A transição para o cenário nacional ocorre com o “Bom Dia Brasil”. Jornalistas renomados trazem as principais notícias do país, abordando temas variados e proporcionando uma visão abrangente dos acontecimentos.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:**

A manhã ganha um toque descontraído com “Encontro Com Patrícia Poeta”. O programa mistura informação, entrevistas, música e debates, criando uma atmosfera leve e interativa.

10:35 – Mais Você:

Ana Maria Braga e Louro José entram em cena com “Mais Você”, oferecendo uma combinação única de culinária, dicas úteis e entrevistas. Um momento descontraído para os espectadores começarem a se sentir em casa.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição:**

O jornalismo local retorna com “Praça TV – 1ª Edição”, trazendo as últimas notícias e acontecimentos que impactam as comunidades locais.

13:00 – Globo Esporte:

Os amantes do esporte têm seu espaço garantido com “Globo Esporte”, que destaca as últimas novidades, resultados e análises do mundo esportivo.

13:25 – Jornal Hoje:

“Jornal Hoje” assume o comando da tarde, mantendo os telespectadores atualizados com notícias nacionais e internacionais, além de abordar temas de interesse público.

14:45 – Mulheres de Areia:

A dramaturgia nacional se faz presente com “Mulheres de Areia”, uma novela que cativou gerações com suas histórias envolventes e personagens marcantes.

15:25 – Sessão da Tarde – Gigantes de Aço:

A tarde ganha emoção com “Gigantes de Aço” na “Sessão da Tarde”, transportando os espectadores para um futuro distante, onde as lutas de boxe são protagonizadas por robôs enormes.

A programação continua com a novela “Paraíso Tropical” em “Vale a Pena Ver de Novo”, seguida por “Elas Por Elas”, “Praça TV – 2ª Edição” e o programa cultural “Fuzuê”.

20:30 – Jornal Nacional:

O ápice da informação chega com o “Jornal Nacional”, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo de forma clara e objetiva.

A noite segue com a novela “Terra e Paixão”, a competição musical “The Voice Brasil”, e o jornalístico investigativo “Profissão Repórter”.

23:45 – Profissão Repórter:

Para quem busca aprofundamento jornalístico, “Profissão Repórter” mergulha em temas relevantes, apresentando reportagens investigativas e reflexivas.

A programação noturna continua com “Jornal da Globo”, “Conversa com Bial”, e momentos de descontração com “Fuzuê” e os blocos de comédia na madrugada.

A terça-feira na Globo oferece uma jornada diversificada, desde a atualidade e entretenimento matutino até a emoção das novelas e a profundidade jornalística noturna. Uma grade cuidadosamente elaborada para atender aos gostos variados do público brasileiro.