Instituto Cândida Vargas recebe certificação da Fiocruz pela qualidade do serviço prestado pelo Banco de Leite Humano

O Banco de Leite Humano Doutora Zilda Arns, do Instituto Cândida Vargas (ICV), recebeu, nesta quarta-feira (21), o certificado de conformidade do Programa de Certificação Fiocruz de Bancos de Leite Humano (PCFioBLH), vinculado ao Ministério da Saúde. A certificação atesta a qualidade dos processos, a segurança dos serviços prestados e a capacidade técnica da unidade, que se destaca como referência na Capital paraibana.

A certificação ocorreu durante o Seminário de Proteção à Amamentação e Redução da Morbimortalidade Neonatal Precoce na Paraíba, evento que aconteceu no auditório da Superintendência do Ministério da Saúde, no bairro do Varadouro. O encontro reuniu profissionais de saúde, representantes dos bancos de leite do Estado e autoridades da área, reforçando o compromisso com a promoção do aleitamento materno e a doação de leite humano.

“Receber esse certificado é motivo de muita alegria e orgulho para toda nossa equipe. É a confirmação de que estamos no caminho certo, prestando um serviço de qualidade, com segurança, responsabilidade e amor. Isso nos motiva a continuar promovendo e incentivando o aleitamento materno, além de fortalecer a importância da doação de leite humano, que salva vidas diariamente”, afirmou a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares.

O seminário, que integra a programação da Semana Mundial de Doação de Leite Humano, foi ainda uma oportunidade para troca de experiências, debates sobre estratégias para proteção da amamentação e fortalecimento das ações de redução da mortalidade neonatal precoce na Paraíba.

As atividades da Semana Mundial continuam até a próxima terça-feira, dia 27, com ações no Instituto Cândida Vargas e em outros espaços parceiros.