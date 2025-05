Bienal Internacional Révélations é aberta com presença de artesãos paraibanos e com visita da Embaixada do Brasil na França

Foi aberta nesta quarta-feira (21) a Bienal Internacional Révélations, em Paris, evento cultural de artes plásticas que conta com mais de 300 expositores de todo o mundo e tem a participação dos artesãos paraibanos Sérgio Teófilo e Chico Ferreira e ainda de representantes do Ceará e de Pernambuco. A presença dos artistas na capital francesa aconteceu a partir de uma mobilização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PB), que fez uma articulação primeiro com o Consórcio Nordeste e depois com a Embaixada do Brasil na França.

O evento foi oficialmente aberto às 10h da manhã, ainda que o início solene da bienal tenha acontecido no início da noite. Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura, ressaltou o pioneirismo da Paraíba e do Nordeste em iniciativas como essa. “Estamos promovendo a circulação e o intercâmbio cultural de artesãos nordestinos no exterior. Participando ativamente, assim, com a presença de nossa gente e de nossos artistas, na Temporada Cultural Brasil-França 2025. Aproveitamos a janela de oportunidades oferecida por esse momento e garantimos que nossos artesãos realizassem essa troca cultural que é tão importante”, analisou.

Inclusive, quem esteve presente à exposição e visitou o estande da Paraíba foi o embaixador Ricardo Neiva Tavares, que atestou a qualidade do artesanato paraibano e nordestino e ressaltou a riqueza e a diversidade cultural existente no Brasil. Ele conversou com a delegação paraibana, parabenizou pela iniciativa e se colocou à disposição para novas possibilidades de experiências culturais.

A mesma opinião teve Caio Renault, ministro-conselheiro que é encarregado de negócios da Embaixada do Brasil na França. Foi ele quem ressaltou a importância fundamental de demonstrar a cultura brasileira em toda a sua multiplicidade. “Eu gostaria de ressaltar a importância de eventos desta natureza. Porque permite fomentar que o Brasil seja conhecido no exterior a partir de suas diferenças”, pontuou.

Ele lembrou que além dos dois paraibanos, estavam presentes na bienal os cearenses Armênia Rocha e Rodrigo Tremembé e os pernambucanos Diogum e Fernando Ancil. Todos eles estão expondo duas peças autorais cada. E, para o ministro-conselheiro, é essencial que outros Brasis sejam conhecidos. “Ter Paraíba, Ceará e Pernambuco dentro da bienal é uma estratégia para que o Brasil seja conhecido em sua diversidade”, comemorou.

Durante a estadia paraibana na França, Pedro Santos tinha dialogado anteriormente com Rose Martins, secretária-geral da Câmara do Comércio do Brasil na França. Ela também esteve na abertura da bienal e reafirmou o compromisso da entidade no fortalecimento das ações paraibanas em prol da internacionalização do artesanato local.

“Nós estamos acompanhando esse movimento cultural de vocês e queremos ajudar com o que for preciso”, resumiu Rose Martins, se comprometendo a pensar e a oferecer a gestores e artesãos cursos sobre as especificidades legais para quem quer exportar suas peças e obras de arte para o exterior.

A Bienal Internacional Révélations acontece no Grand Palais, em Paris, e segue até domingo (25). A participação da Paraíba no evento tem o apoio do Ateliê de Arte da França, que organiza a bienal, e do Consulado da França em Recife.