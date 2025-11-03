MPPB garante data final para entrega da Adutora do Pajeú no Cariri da Paraíba

divulgação/Secom-PB

As obras da Adutora do Pajeú, que levarão água do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco ao município de Teixeira e outras 17 cidades do Cariri paraibano, terão que ser concluídas até o dia 20 de dezembro.

O compromisso foi firmado em audiência pública realizada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAO do Meio Ambiente), com representantes do Dnocs, Cagepa, Aesa, Compesa, Defesa Civil e Prefeitura de Teixeira, na última quinta-feira (30).

A promotora Cláudia Cabral, coordenadora do CAO do Meio Ambiente, explicou que a obra é de responsabilidade do Dnocs, órgão federal, e que o MPPB vinha articulando com os governos estadual e municipal para garantir a entrega dentro do prazo.

O diretor do Dnocs, Luiz Hernani, disse que a obra poderá ser entregue até antes da data acordada. “Todos os equipamentos, bombas, quadros, hidromecânicos, ja foram adquiridos e os demais ja serão deslocados no início de dezembro e a data será atendida”, assegurou.

Para Cláudia Cabral, a data, cravada em público e sob a fiscalização direta da sociedade, não é apenas um prazo, é a reafirmação do princípio da dignidade humana. “O MPPB continuará monitorando cada etapa até que a água do São Francisco chegue à última torneira da região”, afirmou Cláudia Cabral.

Divulgação/MPPB

Outros compromissos

Além da definição da data, o município apresentou o Plano de Contingência que será executado até a chegada da água, com ações emergenciais como o uso de carros-pipa e a gestão dos mananciais locais Bastiana e Sabonete, que já registram volume praticamente nulo.

Pelo acordo firmado, a Cagepa será responsável pelo gerenciamento da água após a entrega, em cooperação com a Compesa, já que a adutora atenderá cidades da Paraíba e de Pernambuco.

Antes da audiência, a equipe técnica do Ministério Público e representantes dos órgãos visitaram a estação elevatória que fará o bombeamento da água, verificando in loco as condições e a viabilidade de conclusão da obra no prazo estipulado.

*com informações do MPPB