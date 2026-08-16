Procon-JP recolhe 400 unidades de produtos suspensos para comercialização pela Anvisa



08/05/2026 |

16:30 |

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A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) recolheu 400 unidades de produtos da marca Ypê das prateleiras de seis supermercados da Capital, nesta sexta-feira (8). A inspeção aos estabelecimentos ocorreu devido ao anúncio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgar alerta de falhas no processo de produção de itens como detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes cujo lote termine com o número 1.

A fiscalização do Procon-JP retirou itens como desinfetantes, lava roupas líquido e lava louças (detergente) das prateleiras dos estabelecimentos da Capital. O secretário Junior Pires explica que os produtos foram recolhidos para que o consumidor não tivesse acesso a eles, uma vez que apresentam riscos à saúde.

O anúncio da Anvisa que determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso desses produtos ocorreu após uma fiscalização realizada na última semana pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo em conjunto com a Vigilância Sanitária de Amparo, cidade onde os produtos são fabricados.

Junior Pires informa que, durante a inspeção, os órgãos identificaram falhas nos sistemas de controle de qualidade da empresa. “De acordo com a Agência, essas irregularidades comprometem a segurança sanitária dos produtos fabricados no local. A orientação da Anvisa é que os consumidores com produtos Ypê em casa, devem verificar o número do lote número 1 presente na embalagem e entrar em contato com o SAC da empresa para o descarte correto”, explicou.

Sério risco à saúde – O alerta da Anvisa dá conta de que os problemas encontrados na produção dos diversos produtos da marca podem representar um sério risco à saúde devido à possibilidade de contaminação por microrganismos bacterianos prejudiciais à saúde.

As infecções relacionadas à bactéria Pseudomonas Aeruginosa podem variar bastante, indo desde quadros de infecções externas pequenas até situações mais graves, como infecções no sangue, pulmões e trato urinário, dependendo principalmente do estado de saúde da pessoa exposta.

Confira os tipos de produtos Ypê afetados: