Giovanni González, Lateral Direito do Mallorca é pretendido pelo Vasco

Giovanni González: Uma Potencial Aquisição para o Vasco da Gama

O Vasco da Gama está de olho no lateral-direito uruguaio Giovanni González, atualmente no Mallorca, da Espanha. O jogador, em fase final de contrato, manifesta interesse em jogar no futebol brasileiro, sendo alvo de especulações no Palmeiras e Botafogo no ano passado.

Versátil e tecnicamente habilidoso, Giovanni González se destaca como opção atrativa para reforçar a lateral direita do Vasco. Seus salários estariam dentro do orçamento do clube, tornando a negociação viável.

Com uma carreira iniciada no Rampla Juniors e passagem pelo Peñarol, o jogador chamou a atenção do futebol europeu em 2020 ao assinar contrato com o Mallorca, disputando a La Liga. Rapidamente se adaptou, tornando-se titular indiscutível e contribuindo com 25 jogos, três assistências e um gol na atual temporada europeia.

Além de seu desempenho no clube espanhol, Giovanni González é peça fundamental na seleção uruguaia, frequentemente convocado e titular em partidas importantes. A situação contratual favorável, em fase final de contrato, abre a oportunidade para o Vasco assinar um pré-contrato sem custos, fortalecendo sua defesa.

A chegada de Giovanni González atenderia às necessidades do Vasco, que busca reforços de qualidade. A lateral direita tem sido uma prioridade, e a experiência do jogador em ligas competitivas, aliada à bagagem internacional, o torna um nome promissor.

A estratégia de assinar um pré-contrato alinha-se com a busca do clube por reforços eficientes. A possibilidade de adquirir um jogador com o perfil de Giovanni González sem dispendioso investimento de transferência é uma oportunidade valiosa para o Vasco da Gama.

Wallisson (26 anos) por Cruzeiro, Moreirense e Athletic-MG desde 2023:

⚔️36 jogos (13 titular)

👟26 finalizações (8 no gol)

🔑11 passes decisivos

✅76% acerto no passe

🦾80 bolas recuperadas (!)

🆚45 desarmes (!)

💨71% acerto no drible (35/49!)

💯Nota Sofascore 6.71

Dados @SofascoreBR

Alexandre Mattos, renomado diretor executivo, demonstra um interesse persistente no volante Wallison, acompanhando sua trajetória de perto ao longo do tempo. Sua primeira tentativa de incorporar o jogador em um time sob sua gestão ocorreu no Athletico-PR, contudo, os esforços não se concretizaram. Agora, assumindo um papel no Vasco, Mattos continua sua busca por trazer o talentoso atleta para reforçar as fileiras do clube, destacando a determinação do dirigente em criar uma equipe competitiva.

A busca incessante de Alexandre Mattos pelo volante Wallison ressalta sua visão estratégica e a persistência em garantir reforços que fortaleçam as capacidades do Vasco. Sua história com o jogador, marcada por uma tentativa anterior no Athletico-PR, evidencia a determinação do diretor em superar obstáculos e assegurar que o Vasco possa contar com um elenco promissor para alcançar seus objetivos no cenário esportivo.

A diretoria do Vasco demonstrou interesse no volante Wallisson, jogador do Athletic-MG, realizando consultas nos últimos dias. O atleta já recebeu uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra do Criciúma, e o Corinthians também manifestou interesse em sua contratação. Atualmente, o Vasco está monitorando de perto a situação do jogador, sem ainda formalizar uma oferta concreta.

O futuro de Wallisson parece envolto em possibilidades, com diferentes clubes interessados em suas habilidades. O Vasco, ao manter-se na fase de monitoramento, está atento ao desenrolar das negociações, buscando avaliar a viabilidade de uma eventual investida pelo jogador. A concorrência entre Criciúma e Corinthians acrescenta um elemento de competitividade ao cenário, enquanto o destino do volante permanece em aberto.

O Feyenoord decidiu abandonar a tentativa de contratação de Luciano Rodríguez.

Embora o clube tenha previamente estabelecido um acordo com o atacante, as negociações não chegaram a um consenso satisfatório com o Liverpool. O impasse entre as partes envolvidas resultou na desistência do Feyenoord em assegurar os serviços de Rodríguez, representando um desdobramento inesperado no cenário de transferências do clube.