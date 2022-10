Saúde da Mulher

Cirurgias e atendimentos dobram no Hospital Municipal Santa Isabel com o programa Tudo Rosa

13/10/2022 | 20:30 | 69

O número de atendimentos e cirurgias realizados no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) em relação à saúde da mulher mais que dobrou após o lançamento do programa Tudo Rosa. De janeiro a setembro deste ano, foi registrado um aumento de 157% no número de atendimentos em ginecologia em comparação com o mesmo período de 2019, ano pré-pandêmico. Já as cirurgias aumentaram 132% no mesmo período.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pela diretora-geral do hospital, a médica Adriana Lobão, durante evento em alusão ao mês de prevenção ao câncer de mama e comemoração do 1º ano do programa Tudo Rosa.

Os números, ressalta Adriana Lobão, são resultados dos investimentos da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na implementação de ações e na ampliação da contratação de profissionais, como ginecologistas, ultrassonografistas de mama e ginecologistas especializados em endometriose.

O secretário de Saúde, Luís Ferreira, destacou que o programa Tudo Rosa, lançado em outubro do ano passado, tem como objetivo dar assistência diferenciada as mulheres. “João Pessoa tem uma capacidade, por exemplo, de ofertar três mil mamografias por mês. Muitas vezes, nós não atingimos esse número por desinformação. As mulheres não sabem que tem essa quantidade importante de exames disponibilizada para elas. Então, é uma forma de aumentar o acesso desse público aos exames que lhe é de direito e ter um cuidado especial à saúde da mulher”, declarou.

Ele destacou o “pioneirismo” e “proatividade” do Hospital Municipal Santa Isabel em relação às ações de saúde, com a oferta de novos serviços que têm ampliado a assistência aos usuários da rede municipal.

A secretária executiva de Saúde, Janine Lucena, comemorou o aumento dos atendimentos e cirurgias e lembrou que com o Tudo Rosa, a Prefeitura garante assistência o ano todo à mulher. “Em alguns quesitos nós aumentamos mais de 150%. Então, realmente, são dados que a gente deve comemorar. Na verdade, o Outubro Rosa, para a gestão, é o ano inteiro e qualquer mulher pode ter esse atendimento, só precisa ser encaminhada por uma unidade básica de saúde que, chegando ao Hospital Santa Isabel, ela terá o atendimento tanto da parte de ginecologia como na de mastologia. Ela terá todo o acompanhamento, os exames, e, se for necessário, a cirurgia”, ressaltou.

O evento ainda contou com a participação de Aline Grisi, diretora de Atenção em Saúde da SMS; Rosselle Leite Gadelha, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher da SMS; diretores e coordenadores do HMSI, agentes comunitários de saúde e chefes de Distritos Sanitários.

Serviços especializados – Com o Tudo Rosa, a Prefeitura de João Pessoa oferece, de forma permanente, consultas, exames e procedimentos especializados em sua rede, que vão desde o diagnóstico até o tratamento da doença. Um desses serviços funciona no Hospital Municipal Santa Isabel, onde é oferecida assistência especializada na saúde da mulher. Na unidade, especialistas, como ginecologista e mastologista, fazem rastreamento de câncer ginecológico.

Por meio do programa, a Prefeitura inovou com a possibilidade de a mulher poder ser encaminhada de sua unidade básica de saúde ou do seu Distrito Sanitário diretamente para fazer o agendamento ambulatorial no Hospital Santa Isabel. Essa porta aberta, sem que a mulher precise passar pela regulação municipal para marcar exames e procedimentos, possibilita também um atendimento de forma mais rápida.

Dar celeridade a descoberta precoce e agilizar o tratamento são os principais focos do programa. Através do Tudo Rosa, a mulher pessoense a partir dos 40 anos tem direito a fazer sua mamografia no mês do aniversário. Esse serviço é oferecido, por meio de parceria, no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HU), Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Napoleão Laureano e Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC).