Combater é proteger

Ação na orla encerra programação da campanha municipal de combate à exploração sexual infantojuvenil

26/05/2023 | 20:00 | 71

Uma ação educativa no Busto de Tamandaré e região marcou o encerramento da programação da Campanha Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que faz parte do Maio Laranja. Na atividade, realizada na tarde desta sexta-feira (26), as equipes da Prefeitura de João Pessoa distribuíram cartilhas informativa sobre a campanha e fizeram um pit stop para sensibilizar os motoristas sobre o tema.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania do município (Sedhuc), João Corujinha, participou da ação e ressaltou a importância da campanha e do papel do poder público e da sociedade em combater esse tipo de violência durante todo o ano. “No mês de Maio reforçamos o discurso sobre este tema, mas durante todo o ano estamos nas escolas, nos espaços públicos e nos nossos serviços, sensibilizando as pessoas. É preciso ter atenção, é preciso dar voz às nossas crianças. E a ação de hoje finalizou uma série de intervenções que tivemos durante todo o mês, mas o trabalho da rede de garantia de direitos não encerra”, afirmou.

Rosane de Carvalho passou pela orla e resolveu se informar mais sobre o tema. “Eu tenho uma sobrinha de 7 anos que é como uma filha. E esse é um tema que me chama atenção. Ações como estas são muito importantes para obtermos mais informações de como proteger nossas crianças e adolescentes”, comentou.

Representantes dos conselhos tutelares também participaram da ação, a exemplo de Eduardo Toscano, conselheiro tutelar da Região Praia. “A campanha é um marco no combate à exploração sexual e a proteção ao nosso público infantojuvenil. Então, a partir dessa data, realizamos todas essas ações de sensibilizar a população sobre a importância de denunciar, de ficar vigilante. Essa é uma responsabilidade da sociedade, do poder público e da família. O conselho tutelar é a maior porta de entrada para toda e qualquer violação de direito, não só a violência sexual, mas toda violência física ou psicológica conta crianças e adolescentes”, destacou.

Denúncias – As denúncias para os Conselhos Tutelares podem ser feitas presencialmente ou pelo telefone 3214-7081, com garantia de anonimato. Tem ainda o canal nacional de denúncias, o Disque 100; o Disque Nacional, que é o 123; e o Disque Municipal, 156.

Campanha – A programação realizada fortalece o selo do programa Prefeito Amigo da Criança, criado pela Fundação Abrinq. Além da Sedhuc, a Campanha Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes reuniu equipes das Secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Sedes), Educação e Cultura (Sedec), Participação Popular (SEPP), Turismo (Setur), Comunicação Social (Secom) e Saúde (SMS), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Conselhos Tutelares e sociedades civil, por meio das Redes, Fóruns e projetos sociais.