Procon-JP fiscaliza postos sobre aumento do ICMS e pesquisa constata preço da gasolina entre R$ 5,34 e R$ 5,59

Pesquisa para preços de combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) encontrou a gasolina comum oscilando entre R$ 5,340 (Elesbão – Água Fria) e R$ 5,590 (Ale Grid – Bairro das Indústrias) para pagamento à vista, mostrando os mesmos valores encontrados nas duas pontas na semana passada. A Secretaria está fiscalizando os postos para verificar a aplicação do reajuste nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha devido ao aumento da alíquota do ICMS, a vigorar a partir desta quinta-feira (1º).

Os reajustes nos preços desses produtos foram aprovados desde outubro de 2023 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários estaduais da Fazenda. Para a gasolina, o aumento no imposto é de R$ 0,15 por litro. Diesel e biodiesel tiveram alta no imposto de R$ 1,06 por litro (antes era cobrado R$ 0,94 por litro) e o imposto para o gás de cozinha subiu de R$ 1,26 para R$ 1,41 por quilograma, alta de R$ 0,16.

Quanto à pesquisa realizada, nesta quarta-feira (31), em 109 postos, a gasolina comum está com média de R$ 5,453, diferença de R$ 0,25 e variação de 4,7%. Para pagamento no cartão, os preços do produto oscilam entre R$ 5,340 e R$ 5,640. A gasolina aditivada também manteve os mesmos preços da semana passada e está oscilando entre R$ 5,440 (Auto – Valentina) e R$ 5,800 (Maxi – Oitizeiro).

Álcool – O menor preço do álcool registra leve aumento em comparação à pesquisa anterior, saindo de R$ 3,570 para R$ 3,580 (Ferrari – Centro), com o maior se mantendo em R$ 3,890 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial, Select – Tambaú e Setta – Alto do Mateus). A média do etanol está em R$ 3,668, a diferença em R$ 0,31 e a variação em 8,7%.

S10 – Outro combustível que manteve os mesmos preços da pesquisa da semana passada nas duas pontas foi o diesel S10, que está oscilando entre R$ 5,580 (18 postos) e R$ 6,190 (Select – Tambaú). O produto traz variação de 10,9%, diferença de R$ 0,61 e média de R$ 5,719.

Diesel comum – O diesel comum manteve o mesmo menor preço da pesquisa anterior: R$ 5,530 (Frei Damião – Ipês, Expressão – Torre e Independência – Tambiá), com o maior subindo de R$ 5,940 para R$ 5,990 (Três Lagoas – Costa e Silva). A diferença no preço do produto está em R$ 0,46, a média em R$ 5,685 e a variação em 8,3%.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também está com os mesmos preços praticados no último dia 24 nas duas pontas, oscilando entre R$ 4,450 (postos Z – Jardim Cidade Universitária e Estrela – Geisel) e R$ 4,720 (10 postos). O Procon-JP visitou 12 revendedores do produto que estavam em atividade no dia 1º de fevereiro.