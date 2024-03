Supervisoras dos Centros Municipais de Educação Infantil participam de oficina de teatro de bonecos

No processo de desenvolvimento cognitivo na educação infantil é importante pensar na contação de história para as crianças desde bebê. Foi com essa proposta que o Departamento de Educação Infantil (DEI) da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) realizou, na tarde desta quarta-feira (6), uma oficina de teatro de bonecos. A capacitação aconteceu na Biblioteca Indústria do Conhecimento, que funciona na Praça da Paz, bairro dos Bancários, e reuniu 20 supervisoras e contadoras de histórias dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

A oficina foi ministrada pela Cia Boca de Cena, com o projeto ‘Mala de Histórias’. “Quando a gente traz a Cia da Boca de Sena reconhecemos o tesouro complexo, diverso e múltiplo existente na arte de contar história. A ideia de ter feito com as supervisoras é porque essa ação vai ser multiplicada nos planejamentos dentro das unidades de educação infantil, para que as professoras utilizem a voz e o corpo dos bonecos para dar vida às histórias que narram neste momento de encantamento e de valorização da literatura na educação infantil”, disse a diretora do Departamento de Educação Infantil, a professora-doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

Durante o encontro, as supervisoras observaram como trabalhar com teatro de bonecos nas contações de histórias e nas leituras dos livros infantis, uma vez que o teatro de bonecos é uma ferramenta lúdica. Como objeto pedagógico, as contadoras de histórias poderão trabalhar a linguagem das crianças no processo de aprendizagem, desde a própria fala em si, estimulando crianças que tenham dificuldade, e ainda na socialização.

A diretora geral do projeto ‘Mala de História’, Amanda Viana, que ministrou a formação, parabenizou a ação da Secretaria de Educação. “Eu acho sensacional. Pelos relatos que eu ouvi aqui dos profissionais, é que a contação de história e o sentido da leitura está presente o tempo inteiro no espaço educacional, mas também nesse trato entre escola, creche e família. As famílias também estão interagindo através da leitura e dos trabalhos que estão sendo feitos no CMEIs. Eu achei sensacional e fico super grata pela disponibilidade da Prefeitura de João Pessoa em abrir o espaço para que o meu projeto possa chegar até esses profissionais”, disse.

Edenilza Barbosa Ramalho, supervisora dos CMEIs Assis Tavares e Maria José de Miranda Burity, ressaltou que a oficina ajudará no trabalho desenvolvido com as crianças. “Tem sido algo que realmente faz com que a gente pense e repense sobre a nossa prática. Muitas vezes, a gente fica habituada no mesmo sistema de dar aula, passar conteúdos e esquece a importância da vivência da cultura popular dentro do nosso CMEI. São através dessas contações de histórias que as crianças desenvolvem vários aspectos”, afirmou.

Projeto – O ‘Mala de Histórias’ é um projeto de formação e capacitação de mediadores de leitura utilizando teatro de bonecos como recurso. Ele está dividido em ações presenciais e em vídeo. As oficinas são destinadas a professores e pessoas que trabalham com mediação de leitura de uma forma geral, seja artista, recreador, e também as concessões de estudos. O projeto se desenvolve em João Pessoa, Cabedelo, Mamanguape e Conde.