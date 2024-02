onde acompanhar, horário e informações pela Copa do Nordeste 2024

Náutico x Botafogo-PB duelam pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2024. O jogo acontece neste sábado, às 16h, no Estádio dos Aflitos, no Recife. O Belo está no Grupo A do regional, enquanto o Timbu pertence ao Grupo B.

A classificação do Náutico para a Copa do Nordeste 2024 se dá pelo ranking da CBF. O Timbu, inclusive, estreia na competição diretamente na fase de grupos. A melhor colocação do clube pernambucano no regional foi em 2019, quando terminou na terceira posição.

O Botafogo-PB chega ao Nordestão após se classificar pela fase eliminatória. O Belo despachou Potiguar e Jacuipense, ambos no Estádio Almeidão, e garantiu a classificação. A campanha de maior destaque do Alvinegro da Estrela Vermelha no regional também foi em 2019, quando foi vice-campeão.

Dia, hora e local de Náutico x Botafogo-PB

Dia: 03/02

Hora: 16h

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Transmissão de Náutico x Botafogo-PB

Onde assistir: SBT (TV aberta) e Nosso Futebol (pay-per-view);

SBT (TV aberta) e Nosso Futebol (pay-per-view); Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Náutico x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN . A narração será de Raelson Galdino , os comentários de Expedito Madruga e as reportagens de Max Oliveira ;

pelas ondas do rádio, as emoções de ficarão por conta da . A narração será de , os comentários de e as reportagens de ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações de Náutico x Botafogo-PB

Vagner, Danilo Belão, Robson, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior, Patrick Allan e Júlio César; Paulo Sérgio e Evandro. Téc.: Allan Aal

Dalton, Erick, Wendel Lomar, Bruno Cardoso e Rafael Furlan; Rodrigo Oliveira, Bruno Leite, Luiz Felipe e Juan Xavier; Kiko e Pipico. Téc.: Cristian de Souza

Arbitragem de Náutico x Botafogo-PB

Árbitro principal: Marcio dos Santos Oliveira (CBF-AL)

Marcio dos Santos Oliveira (CBF-AL) Assistente 1: Pedro Jorge Santos de Araujo (CBF-AL)

Pedro Jorge Santos de Araujo (CBF-AL) Assistente 2: Maria de Fatima Mendonca da Trindade (CBF-AL)

Maria de Fatima Mendonca da Trindade (CBF-AL) Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (CBF-PE)

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco botafoguense se reapresenta nesta tarde no CT da Maravilha do Contorno.

Pela manhã, o Belo realiza o último treinamento antes de encarar o Náutico. Depois do almoço, a delegação segue para Recife.

