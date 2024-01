Cícero Lucena autoriza reforma e ampliação da Cozinha Comunitária do Gervásio Maia e anuncia a construção de três novas unidades

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quarta-feira (31), o início das obras de reforma e ampliação da Cozinha Comunitária do Gervásio Maia e reforçou o compromisso da gestão municipal de requalificar todas as unidades desse serviço em João Pessoa. Durante a solenidade, o gestor ainda adiantou que outros três equipamentos serão construídos para ampliar o cuidado e a segurança alimentar da população mais vulnerável da Capital.

“É um olhar de compreensão do que existe em uma cidade do tamanho de João Pessoa. Entre as nossas cozinhas comunitárias e os restaurantes populares, nós assistimos cerca de 10 mil pessoas por dia. No programa Pão e Leite são 10 mil famílias recebendo alimento. Garantimos o almoço para essas famílias e a terceira refeição no final da tarde também, distribuída com essas famílias para que elas possam ter a paz, a tranquilidade que vão ter o que comer no seu dia a dia. Estamos reformando todas as nossas cozinhas e vamos construir três novas espalhadas pela cidade, nos pontos onde há uma maior demanda”, adiantou o prefeito.

A Cozinha Comunitária do Gervásio Maia serve 600 refeições diárias, entre almoço e jantar. O equipamento terá a construção de espaço para acolhimento em estrutura metálica, vestiários e banheiros, sala de administração, sala de nutricionista, espaço da leitura, readequação dos espaços físicos, recuperação de instalações elétricas e hidrossanitárias, readequação do espaço público e acessibilidade. Um investimento de R$ 500 mil, com quatro meses de prazo para conclusão.

“Uma cozinha comunitária é um equipamento essencial para a população, porque além dele promover a segurança alimentar, ele promove a integração da comunidade. Aqui, nós não fazemos só o papel de servir a refeição, nós também desenvolvemos trabalhos com toda a comunidade. A gente investe para que a família possa sair dessa vulnerabilidade e que ela se insira no mercado de trabalho. Então, é um equipamento decisivo para a mudança da família para uma situação econômica de independência e liberdade”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia.

A coordenadora da Cozinha Comunitária do Gervásio Maia, Márcia Monteiro, agradeceu o cuidado da gestão em ampliar a oferta de serviços nas cozinhas, dando melhores condições de atendimento e um acolhimento mais humanizado aos usuários. “É um serviço muito importante para as pessoas, que garante o sustento, que dá condições das famílias poderem ter o seu alimento todos os dias, no almoço e no jantar”, afirmou.