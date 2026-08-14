Amazon surpreende nesta sexta-feira com desconto que pode chegar a R$ 45 para novos clientes
Por MRNews
Promoção é válida somente hoje e oferece 50% de desconto para quem solicitar o cartão Amazon
Uma oportunidade chamou a atenção dos consumidores da Amazon nesta sexta-feira, 14 de agosto de 2026. A empresa está oferecendo uma promoção especial para quem solicitar um de seus cartões de crédito durante o período da campanha.
A oferta promete 50% de desconto em uma compra realizada no site ou aplicativo da Amazon, mas existe um limite para o benefício: o abatimento máximo é de R$ 45.
Para participar, o consumidor precisa fazer a solicitação do cartão e utilizar o código promocional CARTAO50OFF, seguindo as condições apresentadas durante o processo.
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A promoção tem um detalhe importante: ela é válida somente hoje, 14 de agosto.
Como funciona o desconto da Amazon?
A mecânica da campanha é relativamente simples. O cliente interessado deve solicitar o cartão Amazon e utilizar o cupom promocional disponibilizado pela empresa.
O código informado para a promoção é:
CARTAO50OFF
Com ele, o consumidor recebe 50% de desconto em sua compra, respeitando o limite máximo de R$ 45.
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Isso significa que uma compra de R$ 90, por exemplo, teria desconto de R$ 45 e ficaria por R$ 45, considerando exclusivamente o abatimento promocional.
Veja alguns exemplos:
|Valor da compra
|50% de desconto
|Desconto efetivo
|R$ 30
|R$ 15
|R$ 15
|R$ 50
|R$ 25
|R$ 25
|R$ 70
|R$ 35
|R$ 35
|R$ 90
|R$ 45
|R$ 45
|R$ 120
|R$ 60
|R$ 45
|R$ 200
|R$ 100
|R$ 45
Portanto, quem fizer uma compra de R$ 90 ou mais já atingirá o limite máximo de desconto oferecido pela promoção.
Cartão pode ser usado antes de chegar
Outro ponto interessante para quem for aprovado é a possibilidade de utilizar o cartão antes mesmo de receber o produto físico.
A aprovação, naturalmente, depende de análise de crédito. Depois que o cartão é aprovado, ele pode ser disponibilizado para utilização na própria Amazon, permitindo que o cliente faça compras sem precisar esperar a entrega do cartão físico.
O produto é emitido pela Bradescard, que participa do processo de contratação e análise.
Como pedir o cartão Amazon?
O pedido é feito de forma digital. O consumidor precisa acessar o ambiente indicado pela Amazon, fazer login e seguir as etapas apresentadas.
Durante a solicitação, serão solicitadas informações pessoais e profissionais. Também poderá ser necessário realizar uma foto para concluir o processo de identificação.
O procedimento inclui:
- Fazer login na conta Amazon;
- Acessar a área de solicitação do cartão;
- Abrir o aplicativo da Amazon, caso seja solicitado;
- Selecionar “Peça seu cartão”;
- Preencher os dados pessoais e profissionais;
- Realizar as etapas de identificação solicitadas;
- Escolher o nome que será impresso no cartão;
- Definir a data de vencimento da fatura;
- Aguardar a análise de crédito.
Depois da aprovação, o cartão poderá ser utilizado conforme as opções disponibilizadas pela Amazon.
E quem quer o cartão Amazon Prime?
A Amazon também possui uma opção de cartão voltada aos assinantes do Amazon Prime.
Nesse caso, existe uma condição adicional: para solicitar o cartão Amazon Prime, é necessário ser assinante Prime.
Portanto, quem ainda não possui a assinatura precisa considerar essa exigência antes de iniciar o processo de solicitação.
Vale a pena solicitar o cartão?
Para quem já estava planejando pedir um cartão Amazon, a promoção pode ser uma oportunidade interessante, principalmente porque o benefício pode representar até R$ 45 de economia imediata em uma compra.
Entretanto, o consumidor não deve solicitar um cartão de crédito apenas pelo desconto sem antes analisar as condições do produto e avaliar se ele realmente faz sentido para seu perfil.
O fato de a aprovação estar sujeita à análise de crédito também significa que o preenchimento da proposta não garante automaticamente a concessão do cartão.
Por outro lado, para quem já compra frequentemente na Amazon, o desconto promocional pode ser um incentivo adicional para conhecer o produto.
Promoção termina hoje
O principal alerta para quem pretende aproveitar a oportunidade é o prazo.
A campanha informada é válida somente nesta sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Dessa forma, quem tiver interesse precisa fazer a solicitação dentro do período estabelecido e observar as regras apresentadas no momento da contratação.
O código promocional é:
CARTAO50OFF
Como o benefício está limitado a R$ 45, o maior desconto será obtido em compras de R$ 90 ou mais.
Conclusão
A Amazon colocou no ar uma promoção que pode interessar especialmente aos consumidores que já estavam pensando em solicitar o cartão de crédito da empresa.
A campanha oferece 50% de desconto em uma compra, com abatimento máximo de R$ 45, mediante utilização do cupom CARTAO50OFF e cumprimento das condições da promoção.
O cartão está sujeito à análise de crédito e, em caso de aprovação, pode ser utilizado antes mesmo da chegada do cartão físico, de acordo com as opções disponibilizadas pela Amazon.
O detalhe que exige atenção é o prazo: a oferta é válida somente hoje, 14 de agosto de 2026. Por isso, quem pretende aproveitar o benefício deve conferir as condições da campanha antes de concluir a solicitação.
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