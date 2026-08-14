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Semob-JP define esquema de trânsito para 11ª Caminhada da Família e corrida 2ª RunConnect

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A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu os planos de mobilidade e segurança viária para a 11ª Caminhada da Família, neste sábado (15), e para a corrida 2ª RunConnect, neste domingo (16). A Semob-JP vai disponibilizar 30 agentes de mobilidade, viaturas e sinalização móvel, para acompanhar cada evento, garantindo a segurança dos participantes e espectadores, bem como a fluidez do tráfego de veículos.

“A Caminhada da Família é um evento anual tradicional da fé católica da nossa cidade, reunindo centenas de famílias e pessoas de todas as idades, por isso, a Semob-JP contribui efetivamente com a realização da caminhada, disponibilizando agentes, viaturas e material de sinalização viária, assegurando a tranquilidade, a segurança dos caminhantes e a fluidez do tráfego de veículos”, destacou Marcílio do HBE, superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa.

11ª Caminhada da Família – Com o tema ‘Família, torna-te aquilo que és!’, a caminhada terá sua concentração, às 13h, no encontro das avenidas Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro, em Miramar, próximo ao Posto Freeway. O trecho da Avenida Epitácio Pessoa, sentido praia, compreendido entre as ruas Major Salustino Ribeiro e Vandick Pinto Filgueiras, estará bloqueado para os veículos, a partir das 12h, com o tráfego sendo desviado para a Av. Ruy Carneiro. A caminhada vai até o Largo de Tambaú.

Outros bloqueios – Os cruzamentos com a Avenida Epitácio Pessoa serão bloqueados pelos agentes da Semob-JP durante a passagem dos fiéis, com a liberação para o tráfego de veículos logo após a passagem do último caminhante. Os agentes de mobilidade urbana vão orientar os condutores de veículos sobre as opções disponíveis de trajeto para chegar ao destino desejado. A Semob-JP recomenda atenção ao circular próximo aos trechos da caminhada, com término previsto às 20h.

2ª RunConnect – Com percursos de 3 km e 5 km, concentração e largada às 6h da manhã, no Parque Solon de Lucena, os atletas darão 1 volta completa no anel interno da Lagoa, seguem pelas avenidas Getúlio Vargas e Duarte da Silveira, até o cruzamento com a Av. Bento da Gama, com retorno no Posto Expressão, de onde os atletas farão o trajeto inverso até a chegada, no Parque Solon de Lucena, com encerramento previsto, às 11h. Por ser um domingo, a Semob-JP espera ser um evento muito tranquilo.        

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