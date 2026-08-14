Leo Bezerra lança plataforma que permite consumidor acompanhar preços e situação dos postos em tempo real

A partir desta sexta-feira (14), os consumidores de João Pessoa poderão acompanhar, em tempo real, a situação dos postos de combustíveis da cidade, verificando quais estão em conformidade, quais foram autuados ou interditados e consultando os preços atualizados. A novidade foi apresentada pelo prefeito Leo Bezerra, que lançou o Procon-JP Digital 2.0, plataforma disponível no site https://sites.joaopessoa.pb.gov.br/procon/.

A solenidade aconteceu na sede do Procon-JP, na Rua Dom Pedro I, no Centro da Capital. Na ocasião, o gestor também entregou novos equipamentos tecnológicos, como tablets, computadores, scanners e Starlink, que vão permitir aos fiscais alimentar o sistema de forma mais rápida e eficiente. Segundo o prefeito, as iniciativas fazem parte da reformulação do Procon-JP, que inclui a modernização dos serviços, a informatização dos processos e a nova sede do órgão.

“Reforço diariamente que o objetivo central dessas ações é beneficiar a população e garantir que as normas sejam cumpridas de forma justa. Estamos avançando na modernização tecnológica em todas as áreas da gestão, sempre buscando oferecer serviços mais eficientes e facilitar a vida do cidadão”, afirmou o prefeito.

Durante a apresentação, o secretário do Procon-JP, Júnior Pires, explicou que a nova plataforma permite ao consumidor consultar os preços dos combustíveis e comparar os valores praticados pelos postos da cidade. Por meio de um mapa interativo, também é possível acessar informações sobre cada estabelecimento, verificar sua situação, consultar eventuais autuações e conhecer os relatórios de fiscalização.

A ferramenta ainda permite que o consumidor faça denúncias relacionadas a possíveis preços abusivos. Com isso, o cidadão passa a ter mais informações para escolher onde comprar e também pode contribuir diretamente com o trabalho de fiscalização do Procon-JP.

“O consumidor passa a ter autonomia para escolher o estabelecimento que melhor atende às suas necessidades. É uma ferramenta inovadora, que reúne informações sobre todos os postos em um único mapa interativo, incluindo possíveis infrações, autuações e irregularidades identificadas durante as fiscalizações”, explicou Júnior Pires.

Fiscalização mais tecnológica – Os fiscais do Procon-JP também passaram a contar com processos totalmente informatizados. Os antigos formulários foram substituídos por tablets, que permitem o registro digital das informações diretamente nos estabelecimentos fiscalizados. A plataforma Procon-JP Digital 2.0 foi desenvolvida pela Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec) e possui interface pensada para facilitar a navegação, inclusive para usuários com pouco conhecimento tecnológico.

Pesquisa de preços – O setor de pesquisa do Procon-JP também passou a funcionar de forma totalmente informatizada. Desde o início deste semestre, a coleta de dados nos estabelecimentos e a elaboração das tabelas de preços são realizadas por meio de tablets conectados ao sistema de internet da Prefeitura.

Escola do Consumidor – Outra ferramenta disponibilizada pelo Procon-JP é a Escola do Consumidor, que oferece gratuitamente cursos de capacitação sobre consumo consciente e direitos do consumidor. As atividades são destinadas tanto à população quanto aos servidores do órgão que atuam diretamente no atendimento ao público.

A Escola do Consumidor pode ser acessada por dispositivos móveis e oferece conteúdos voltados à educação e à defesa dos direitos do consumidor.