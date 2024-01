veja programação e história do bloco

O bloco Virgens de Tambaú é um dos mais tradicionais de João Pessoa. Iniciado no ano de 1987 de forma totalmente improvisada, o bloco só deixou de ir às ruas durante a pandemia. Em 2024, há 10 trios elétricos confirmados e artistas como Aldair Playboy, Henry Freitas e mais.

O JORNAL DA PARAÍBA conversou com o fundador do bloco das Virgens de Tambaú, Euclides Araújo, sobre a história e também os detalhes para 2024.

Como surgiu o bloco carnavalesco Virgens de Tambaú

O fundador do bloco, Euclides Araújo, conta que a ideia do bloco surgiu entre seu grupo de amigos que costumava frequentar a praia de Tambaú. Já existiam outros blocos carnavalescos de mesmo nome e modelo em outras cidades, então, pensaram em fazer na capital paraibana também para que os carnavalescos de João Pessoa não precisassem se deslocar.

“Decidimos nós, eu, o Sérgio Carneiro, o Tonho Matos, o Alexandre, o Doda e o pessoal do rolê de praia lá de Tambaú, fazermos um bloco das Virgens de Tambaú aqui mesmo para evitar que a galera se deslocasse para assistir às virgens de Olinda”.

A primeira edição do bloco foi totalmente experimental, com apenas um chevette e pouco mais de 200 pessoas. “Foi uma coisa experimental usando o chevette que eu tinha, com um rack de carregar pranchas de surf em cima, improvisamos um alto-falante daqueles antigos, muito utilizado em política”.

Euclides Araújo relembra que no ano seguinte, o bloco Virgens de Tambaú já conseguiu patrocinadores. Assim, o bloco foi crescendo ano após ano e se tornou um dos marcos do Folia de Rua de João Pessoa.

O que significa Virgens de Tambaú

Na arte, o termo “Virgens” é utilizado para designar retratações da Virgem Maria feitas por diversos artistas. Os blocos com este nome também estão relacionados ao feminino, mas, diferente das obras de arte, buscam celebrar o lado irreverente da feminilidade.

No bloco, os homens se sentem à vontade para se vestir utilizando símbolos considerados feminino. “Talvez uma tentativa de se aproximar mais da beleza feminina”, disse Euclides.

As mulheres, muitas vezes, entram na brincadeira e se fantasiam com roupas masculinas.

Bloco Virgens de Tambaú em 2024

Em 2024, o bloco Virgens de Tambaú vai desfilar no dia 4 de fevereiro, um domingo. A concentração é na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da divisa com a Avenida Ruy Carneiro, a partir das 16h. A música ficará por conta de Henry Freitas, Aldair Playboy, Luka Bass, Myra Maia, Banda Abada e Felipe Santos.

De acordo com Euclides Araújo, a edição deste ano terá 10 trios elétricos com diferentes estilos musicais, como axé, frevo e pop rock. “Estamos confirmando 10 trios elétricos, que foi o limite máximo colocado pelas autoridades de segurança para este ano, onde vamos fazer, como sempre, a apresentação do Desfile das Vigens, com um mix de músicas, um mix de estilos musicais”, afirmou.