Daniella aparece filiada ao PSD, e TRE dá três dias para ela comprovar filiação ao PP

Daniella Ribeiro, senadora da República. (Foto: Waldemir Barreto/Senado Federal)

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) apontou uma inconsistência no registro de candidatura da senadora Daniella Ribeiro. Acontece que a candidata a suplente de Nabor Wanderley (Republicanos) na disputa pelo Senado não consta como filiada ao PP, partido que comanda a chapa governista nas eleições deste ano.

No registro de filiação partidária, a senadora aparece filiada ao PSD, partido presidido por Pedro Cunha Lima, que está na coligação de Cícero Lucena (MDB). A legenda, inclusive, indicou o vice na chapa do emedebista, que é Diogo Cunha Lima, irmão de Pedro.

Com isso, o Tribunal deu três dias para que a senadora comprove que está filiada ao PP. Pela legislação eleitoral, ela precisa estar filiada ao partido pelo menos seis meses antes da eleição.

No histórico de filiação, Daniella aparece desfiliada ao PP em abril de 2022, quando se filiou ao PSD. Não consta nenhum registro de desfiliação dela na legenda presidida por Pedro Cunha Lima, e a situação da filiação aparece como regular.

Caso a comprovação de filiação ao PP não seja apresentada, o registro de candidatura de Daniella Ribeiro corre o risco de ser indeferido, como apontou o TRE.

Veja a certidão de filiação de Daniella Ribeiro ao PSD

(Foto: Reprodução / TSE)

Veja o histórico de filiação partidária de Daniella Ribeiro

(Foto: Reprodução / TSE)

Texto: Gabriel Abdon