Em duas partidas no Campeonato Paraibano Unipê de 2024, o Treze não venceu e sequer convenceu o torcedor alvinegro. As duas derrotas do Galo da Borborema contrastam com sua temporada passada de glória e assinalam um capítulo negativo em sua história: é o pior início do time no estadual em todo o século 21.

Treze tem pior início de Paraibano no século 21

O início dessa desfavorável trajetória começou no Almeidão, quando o time comandado pelo técnico De Mattia foi superado pelo Serra Branca por 2 a 0. Já no sábado (27), em partida que foi transmitida pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, o Treze voltou a perder. Desta vez, para o Nacional de Patos, de virada, por 2 a 1.

Com os resultados obtidos após 180 minutos, o Treze amarga duas derrotas consecutivas nas duas primeiras rodadas do Paraibano pela primeira vez no século 21. Em 2008, 2009 e 2016, quando foi superado nas respectivas estreias, em todas para o Sousa, o Galo conseguiu se reabilitar na rodada seguinte. Porém, o roteiro de 2024 colocou uma nova derrota no caminho do Alvinegro.

Neste século 21 foi a primeira vez que o Treze foi derrotado nas 2 primeiras rodadas no Paraibano. Em 2008, 2009 e 2016 em que foi derrota para o Sousa na estreia, logo conseguiu reabilitação na rodada seguinte. — Marcos Siqueira (@siqueiramarcos_) January 29, 2024

O Treze jogará novamente no Paraibano na próxima terça (30), às 20h, no Amigão, pela 3ª rodada, diante do Atlético-PB, que está invicto no estadual.