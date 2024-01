Sedurb promove palestra com orientações para comerciantes que vão trabalhar no Folia de Rua e Carnaval Tradição

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) realizou, nesta segunda-feira (29), uma palestra com as principais orientações para os comerciantes cadastrados para trabalhar no Folia de Rua e Carnaval Tradição 2024. No total, foram 603 comerciantes que procuraram a Secretaria no prazo estabelecido em edital e tiveram suas inscrições deferidas. Em eventos de grande porte, a Prefeitura de João Pessoa promove esses momentos informativos e abre espaço para esclarecimento de eventuais dúvidas por parte da categoria.

Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Saúde através da Diretoria de Vigilância Sanitária e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) também realizaram palestras com orientações para os comerciantes a convite da Sedurb.

O prefeito Cícero Lucena, acompanhado pelo vice Leo Bezerra e do secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, participaram da palestra. “Esse momento de conversa prévia é muito importante para termos uma festa organizada, com as melhores condições de trabalho para os comerciantes e também oferecendo a segurança aos foliões. É um trabalho conjunto para fazermos uma João Pessoa cada vez melhor em todos os aspectos”, disse o prefeito.

Já o secretário Fábio Carneiro destacou a importância do trabalho dos comerciantes para a economia da Capital e a geração de renda nos festejos. “A Sedurb reconhece e valoriza essa atividade fundamental para o cidadão e o visitante. Promover esse encontro é de grande valia para a parceria entre a Prefeitura e a categoria e vai ajudar na plena realização do Folia de Rua e do Carnaval Tradição. Esses profissionais prestam, antes de tudo, um serviço à população de João Pessoa e merecem ser tratados com respeito e dignidade. Ficamos extremamente felizes com a presença de todos e tenho certeza que vão conseguir garantir uma boa renda extra durante as prévias carnavalescas”, explicou.

No encontro desta segunda-feira, além de repassar as principais orientações previstas no edital, foram reforçadas as orientações de segurança sanitária, prevenção de acidentes e descartes e resíduos. Também foi lembrada a proibição de garrafas de vidro nas áreas dos eventos. Durante o encontro, a Sedurb realizou a entrega de autorizações para comercializar nos espaços. Lembrando que todos deverão portar essa autorização durante os dias em que vão trabalhar.

“É muito gratificante você ver o auditório lotado, porque isso significa oportunidade de trabalho para todas essas pessoas. Hoje mostramos o compromisso que o prefeito Cícero tem com o setor de eventos de rua e toda a economia gerada com esses comerciantes na cidade. Tivemos o Forró Verão, o Réveillon, os eventos de Natal, e agora a gente vem somando forças com o pré-Carnaval de João Pessoa, abrindo oportunidades para mais de 600 comerciantes fazerem sua renda e desempenharem seu trabalho com dignidade”, destacou Julião Ferreira Filho, diretor de Planejamento e Empreendedorismo da Sedurb.

Sobre os eventos – Os polos do Folia de Rua, este ano, estão concentrados no Ponto de Cem Réis, onde ocorrerá a abertura do Folia de Rua (Polo 01); na Avenida Epitácio Pessoa, chamada de Via Folia (Polo 02); no Centro Histórico, onde acontece o Bloco Cafuçu (Polo 03); e na Avenida Duarte da Silveira, onde acontece o Carnaval Tradição (Polo 04).