Restaurantes em João Pessoa: Conheça os 10 melhores!

João Pessoa é nacionalmente conhecida pelas belas praias e paisagens de tirar o fôlego. O turismo é um dos principais atrativos da cidade, mas o que muita gente não sabe é que os restaurantes em João Pessoa proporcionam uma culinária que também é um ótimo motivo pra quem quer conhecer a capital paraibana.

A cidade tem culinária raiz nordestina, e possui restaurantes com cardápios desde os mais tradicionais até os mais refinados. Não há como negar: os turistas que visitam a capital da Paraíba saem apaixonados pela comida saborosa e de bom custo, e contam os dias para voltar a alguns dos restaurantes mais charmosos e sofisticados do Nordeste, localizados na cidade.

Pensando nisso, o Jornal da Paraíba preparou um guia com os restaurantes em João Pessoa que você não pode deixar de conhecer (confira abaixo). A partir desse texto, você vai incluir em seu roteiro de viagem experiências gastronômicas que uma vez vividas, jamais serão esquecidas!

Qual é a culinária de João Pessoa?

A culinária dos restaurantes em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, é conhecida principalmente por ter raízes na cozinha nordestina. Assim como várias outras áreas da cultura pessoense, como o artesanato, a comida que o turista encontra em João Pessoa é deliciosa e original!

Pratos típicos como cuscuz e carne de sol estão bem presentes no cardápio dos restaurantes em João Pessoa, e os frutos do mar saborosos e frescos do litoral paraibano também são ingredientes usados com disponibilizados com frequência nos cardápios.

Galinha caipira, rubacão, carne de charque e pratos com caranguejo, camarão e várias espécies de peixes são clássicos que não podem faltar nos restaurantes. Afinal, quem não gosta de curtir um dia de praia petiscando comidas saborosas?

É pensando nisso que diversos restaurantes em João Pessoa oferecem verdadeiras experiências gastronômicas, e não apenas pratos prontos. Na capital paraibana não é difícil encontrar estabelecimentos que se preocupam não apenas com a oferta de comida, mas também com o ambiente e a qualidade dos pratos especialmente típicos.

Você confere abaixo uma lista preparada para te guiar pelas melhores experiências gastronômicas de João Pessoa!

Restaurantes em João Pessoa: Conheça os 10 melhores!

Entre os vários estabelecimentos do setor de alimentação instalados na capital paraibana, o Jornal da Paraíba selecionou dez restaurantes em João Pessoa considerados os melhores na avaliação geral, e localizados em bairros procurados, como Tambaú e Manaíra.

Esses locais oferecem cardápios diversificados, que vão desde a culinária típica nordestina até pratos mais refinados. Neles, os turistas e clientes locais também encontram ambientes agradáveis, ideais para aproveitar a noite com os amigos e a família. Não dá para passar pela Paraíba sem conhecer estes restaurantes em João Pessoa. Confira!

Casa do Bacalhau

A Casa do Bacalhau é um dos restaurantes que oferecem culinária europeia, com o tradicional bacalhau como ingrediente principal para os pratos do cardápio.

O local é bem agradável e oferece a quem chega aconchego e bom ambiente para conversas. O restaurante fica no bairro de Manaíra.

Mangai

O Mangai é um dos estabelecimentos de culinária mais tradicionais dos restaurantes em João Pessoa. O cardápio é regado à comida brasileira, e o próprio espaço apresenta a quem o visita o aconchego característico ao nordestino.

No cardápio do Mangai, os clientes encontram pratos tradicionais da culinária brasileira, como o famoso salpicão e o feijão verde com carne de sol na nata. Em João Pessoa, o restaurante fica na Avenida Edson Ramalho.

Nau

Para quem gosta de frutos do mar, o Nau é uma das melhores opções para aproveitar uma culinária refinada e típica pessoense. O restaurante é mais sofisticado e ideal para quem deseja viver um momento inesquecível. Uma ótima pedida para momentos especiais, como um jantar romântico!

O Nau faz parte de uma franquia instalada em vários estados brasileiros. Ele também está presente na capital paraibana, e fica localizada no bairro de Manaíra.

Cozinha Roccia

O restaurante Cozinha Roccia também oferece culinária refinada com pratos que carregam a originalidade brasileira, regados a ingredientes genuinamente paraibanos. Frutos do mar característicos do Litoral, além de pratos principais assinados por grandes nomes da culinária paraibana, compõem o cardápio.

Em João Pessoa, o grupo funciona com delivery e buffet. O espaço fica na Avenida Antônio Lira, próximo a praia de Tambaú.

Tábua de Carne

O restaurante Tábua de Carne está presente em várias cidades do Nordeste e também tem sede na capital paraibana, João Pessoa. O restaurante é bem conhecido por oferecer os sabores do Nordeste com diversos pratos típicos, como carne de sol na nata, cuscuz e várias outras opções tradicionais da culinária nordestina.

Em João Pessoa, o restaurante fica localizado na Avenida Rui Carneiro, em Tambaú, e funciona para atendimento presencial e também por meio de delivery.

Camarada Camarão

Conhecido como um dos restaurantes donos do camarão mais saboroso do Nordeste, o Camarada Camarão também fica em João Pessoa e é o local perfeito para quem adora pratos com frutos do mar.

O cardápio oferece entradas e pratos principais que têm como principal ingrediente o próprio camarão. Mas, peixes típicos do Nordeste e tão saborosos quanto o camarão também são uma ótima pedida no local, e há também opções de sobremesas e carta de vinhos.

O restaurante fica no Mag Shopping, no bairro de Manaíra, na capital paraibana.

The W Restaurante

O The W Restaurante é conhecido pela sofisticação, tanto no ambiente quanto no cardápio. O local apresenta decoração aconchegante e bons pratos para quem preza por uma experiência gastronômica de excelência.

Em João Pessoa o restaurante fica localizado no bairro de Manaíra.

Adega do Alfredo

O Adega do Alfredo é um dos mais tradicionais restaurantes em João Pessoa. O cardápio também é ideal para quem deseja uma experiência com culinária sofisticada, em um ambiente acolhedor e cheio de bons pratos.

Depois de 40 anos, o restaurante foi reconfigurado e agora funciona no LS Hotel.

Appetito Trattoria

Com 30 anos de tradição, o restaurante Appetito Trattoria oferece culinária italiana, e tem no menu principal pratos à base de massa e várias opções para pessoas que ainda não conhecem ou para as que amam a gastronomia da Itália. Uma opção diferente para quem deseja curtir, por exemplo, uma noite temática em meio às muitas opções turísticas do Litoral.

O restaurante fica localizado no bairro de Tambaú, em João Pessoa.

Canyon de Coqueirinho

Localizado em uma paisagem por si só paradisíaca, o Canyon de Coqueirinho oferece a quem o visita muito mais do que boa gastronomia. O local funciona há 17 anos, é rodeado por natureza, e uma das melhores opções para quem deseja curtir um dia inteiro de praia e também garantir uma excelente experiência gastronômica.

O restaurante funciona mediante reserva.

Quanto custa um almoço em João Pessoa?

O preço do almoço nos restaurantes em João Pessoa varia de acordo com o restaurante que se deseja visitar. Há quem prefira as famosas marmitarias, que oferecem comida caseira e funcionam diariamente, com serviço self service. Nesses locais, o custo do almoço varia a partir de R$ 20,00.

Já nos restaurantes mais sofisticados, com opções de pratos que levam ingredientes como frutos do mar, o preço varia de acordo com a opção escolhida no cardápio. Por isso, o ideal é pesquisar antes, e até consultar o preço do restaurante através dos serviços de atendimento online.

O que não posso deixar de comer em João Pessoa?

Com forte influência da culinária de outros estados nordestinos, a capital paraibana João Pessoa é também um lugar para quem deseja conhecer ou se deliciar com comidas tipicamente paraibanas.

Há opções de petiscos, entradas, pratos principais e até mesmo sobremesas que têm como ingredientes principais alimentos frutos do solo paraibano e do mar da Paraíba.

Comidas como tapioca, cartola, rubacão e cuscuz, em suas mais variadas formas de apresentação, além dos frutos do mar e peixes como Baiacu. A dica é: não deixe de experimentar essas delícias pessoenses!

Resumo

Nessa reportagem você conheceu um pouco mais sobre a culinária dos restaurantes em João Pessoa, cidade que é capital da Paraíba. Foram apresentados os pratos mais tradicionais da cidade e os melhores restaurantes localizados no município.

Além disso, você também conheceu as principais características da culinária pessoense, e conferiu também o que não pode deixar de experimentar na cidade. Se você não sabia, agora não dá pra negar que João Pessoa é, também, um celeiro de boa gastronomia.

Não perca a oportunidade de explorar as delícias que a capital paraibana tem a oferecer. Conheça os melhores restaurantes em João Pessoa, sabores irresistíveis e muito mais no Guia Qual é a Boa no Jornal da Paraíba.