Centro de Referência da Pessoa Idosa inicia atividades de 2024 com recepção para veteranos e novatos

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI) iniciou, nesta segunda-feira (29), o calendário de atividades do ano de 2024. Foram aproximadamente 620 idosos inscritos para participar dos cursos e serviços gratuitos de assistência à terceira idade, a partir dos 60 anos, no espaço que é administrado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) de João Pessoa e funciona no bairro do Altiplano.

“Hoje tivemos, na parte da manhã, um bonito encontro, animado com a banda tocando forró para a confraternização de boas vindas para nossos idosos, na certeza de que esse espaço continuará sendo para eles, para que possam se encontrar, se socializar e também trabalhar a questão dos exercícios físicos e da mente. O Centro de Referência da Pessoa Idosa tem prestado um importante serviço aos idosos de João Pessoa”, destacou o coordenador do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa, monsenhor Ednaldo Araújo.

O coordenador também relembrou que as inscrições podem ser feitas durante todo o ano, desde que as turmas tenham vagas disponíveis. Mas uma aluna que não perde tempo para garantir sua vaga é Helena Veras, que desde 2010, período em que se aposentou, frequenta o Centro da Pessoa Idosa.

“Antes de me aposentar, já que eu trabalhava três expedientes, me preocupava com o que iria fazer com tanto tempo livre. Mas conhecendo o centro, vi que tinham várias atividades e como sou uma pessoa agitada, procurei as atividades que mexeram com o meu corpo. Então, já fiz ginástica gerontológica, pilates, hidroginástica e várias atividades, mexer o corpo é comigo mesmo. E hoje temos uma coisa que eu gosto muito, o câmbio, que é o vôlei adaptado para idoso, além das apresentações de dança. De fato é um espaço que podemos rir ou até mesmo sofrer quando o outro sofre, mas aí podemos dar um acalento”, contou.

Já Conceição Pinto começou a frequentar o centro no mês de novembro passado, pouco antes do recesso. “Eu conheci o Centro pela internet, pesquisando terapias alternativas. Achei bem interessante o espaço e me encantei com o câmbio, logo fui introduzida ao grupo pelo professor Júnior e já estamos treinando. Estou gostando muito”, compartilhou.

E além do esporte, Conceição também se interessou pela oficina da memória, uma das atividades disponibilizadas no calendário 2024. “Eu acho muito interessante, porque nós já começamos a arquear a memória a partir dos 60 anos, começando a esquecer as coisas, principalmente quando tem uma carga genética. Então, eu me matriculei também”, completou.

Serviço – O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI) está localizado na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, no bairro do Altiplano. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 3214-8188.

Horário e atividades em 2024

Segunda-feira:

8h às 9h: Alongamento e Aeróbica

10h: Oficina da Memória

15h: Câmbio (jogo de vôlei adaptado)

Terça-feira:

Das 7h às 8H: Ginástica Gerontológica e Hidroginástica

Das 8h às 10h: Coral

Das 9h às 11h: Dança

14h: Oficina da Memória

15h: Dinâmica em Grupo

15h às 17h: Artesanato – Linha

Quarta-feira:

Das 7h às 8h: Hidroginástica

Das 7h às 8H: Ginástica Gerontológica

8h30: Reike (Terapia Alternativa)

Das 9h às 11h: Dança

Quinta-feira:

Das 7h30 às 11h: Dança

7h30: Aeróbica Dançante

8h30: Oficina da Memória

Das 13h30 às 15h30: Grupo de Encontro e Estudos da Longevidade

14h30: Alongamento e funcional

15h30: Alongamento e Funcional

Sexta-feira:

7h30 às 8h30: Hidroginástica

8h: Alongamento e aeróbica