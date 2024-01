Procon-JP encontra diferença de mais de R$ 79,00 no preço de artigos carnavalescos no comércio da Capital

O folião pessoense que vai adquirir fantasia para brincar as prévias e o Carnaval deve ficar atento aos preços dos artigos carnavalescos praticados no comércio físico da Capital já que o Procon-JP encontrou uma diferença que chega a R$ 79,05, a exemplo da fantasia feminina infantil Branca de Neve Anjo, que está oscilando entre R$ 119,95 (Kelly Magazine – Manaíra) e R$ 199,00 (Alves Miudezas – Varadouro), com variação 65,90%. Clique aqui e confira a tabela de preços.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizado no último dia 29 de janeiro e traz preços de 188 produtos coletados em 14 estabelecimentos da Capital.

A maior variação da pesquisa, porém, foi registrada na fantasia saia de fitas (importada), 125%, com os preços sendo praticados entre R$ 12,00 (Mila Festas – Varadouro) e R$ 27,00 (Lilly Acessórios – Centro), diferença de R$ 15,00, seguida da sombrinha Frevo (importada), 82,56%, com preços entre R$ 10,95 (Mila Festas – Varadouro) e R$ 19,99 (Nobre Festas – Manaíra), diferença de R$ 9,04.



Mais variações – Outras variações bastante significativas foram encontradas nos óculos coloridos (importado), 56%, com preços entre R$ 2,50 (Ski na das Festas – Mangabeira) e R$ 3,90 (Di Plast – Mangabeira), diferença de R$ 1,40; e no chapéu Marinheiro (Importado), 52,94%, com preços entre R$ 17,00 (Skina das Festas – Mangabeira) e R$ 26,00 (Nobre Festas – Manaíra), diferença de R$ 9,00.

As lojas – A pesquisa do Procon-JP foi realizada nos seguintes estabelecimentos da Capital: Skina das Festas, Di Plast e Império Kids (Mangabeira); Le Biscuit e Casa Tudo (Shopping Tambiá); Lilly Acessórios (Parque Solon de Lucena); Chic Bijouterias e Top Brazil Presentes (Centro); Mila Festas e Alves Miudezas (Varadouro); Nobre Festas e Kelly Magazine (Manaíra); Atacadão dos Presentes (Aeroclube); e La Festa (Mercado Central).

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br