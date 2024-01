Carnaval 2024 na Paraíba: confira festas já confirmadas

O Carnaval 2024 na Paraíba já está às portas! Com as tradicionais prévias e festas carnavalescas, os foliões devem curtir o período mais irreverente do ano. O Jornal da Paraíba reuniu as programações já confirmadas pelas cidades com as festas mais tradicionais do Carnaval 2024 na Paraíba.

Cidades como João Pessoa, Lucena e Cajazeiras terão programação gratuita para o Carnaval 2024 na Paraíba (confira abaixo).

Carnaval 2024 na Paraíba

João Pessoa

A folia na capital paraibana João Pessoa acontece a partir do dia 1º de fevereiro, com o Folia de Rua.

Do dia 2 de fevereiro em diante acontecerá o Via Folia, que segue até o dia 9 com vários blocos, como o Bloco das Virgens, Muriçocas e Cafuçu.

Por fim, entre os dias 10 e 12 de fevereiro acontece o Carnaval Tradição (confira a programação abaixo).

Folia de Rua (Ponto de Cem Réis):

1º de fevereiro (quinta-feira) : Alceu Valença

Via Folia (Epitácio Pessoa):

2 de fevereiro (sexta-feira): Bell Marques (Vumbora)

3 de fevereiro (sábado): Xand Avião (Atletas); Netinho (Banho de Cheiro); Alline Rosa e Ramon Schnayder (Bloco Tambiá Folia)

4 de fevereiro (domingo): Henry Freitas, Aldair Playboy, Luka Bass, Myra Maia, Banda Abada e Felipe Santos (Virgens de Tambaú)

5 de fevereiro (segunda-feira): Banda Maluka, Diana Miranda, Paulo Barreto, Ivan Martins e Banda Paraíba Feliz; com part. de Bira Delgado, Los Iranzi e grupos de Cultura Popular (Muriçoquinhas)

7 de fevereiro (quarta-feira): Chico César, Fuba, Juzé e atrações surpresa (Muriçocas)

9 de fevereiro (sexta-feira): Ronaldo Rossi e Tracundum (Cafuçu)

Carnaval Tradição

10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo): Escolas de Samba, Tribos Indígenas, Clube de Orquestra

12 de fevereiro (segunda-feira): Desfile das Ala Ursas

Cabedelo

Em Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, a folia também já está confirmada.

A festa deve acontecer com shows na praça Getúlio Vargas, nos dias 4 e 13 de fevereiro, e blocos nos bairros, de 8 a 14 de fevereiro.

Entre as atrações confirmadas na programação estão nomes como Timbalada e Ramon Schnayder (confira a programação abaixo).

4 de fevereiro (domingo)

Praça Getúlio Vargas – 17h

13 de fevereiro (terça-feira)

Praça Getúlio Vargas – 19h

Ramon Schnayder

Rafa e Pipo Marques

Lucena

Em Lucena a festa de carnaval também está garantida. A população local e os turistas poderão curtir shows gratuitos na orla, de 10 a 13 de fevereiro.

O carnaval em Lucena terá apresentações tanto em um palco principal quanto na Praça Central.

Os shows são gratuitos (confira a programação completa abaixo).

10 de fevereiro (sábado)

Orquestra Bom Demais

Vinny Rodrigues

Rick Barão

Nagibe

11 de fevereiro (domingo)

Bia Fernandes

Beto Movimento

Yuri Carvalho

Rafael Sacanão

Glício Lee

12 de fevereiro (segunda-feira)

Neto Lucena

Serginho Pimenta

Júnior Canibal

Alberto Bakana

13 de fevereiro (terça-feira)

Berg Farra

Ruan Forrozeiro

Ramon Shinneyder

Joyce Tayná

Campina Grande

Em Campina Grande acontece o tradicionais “Carnaval da Paz”, com ao menos seis eventos religiosos e filosóficos sendo realizados paralelamente, durante o período carnavalescos.

Mas, além do “Carnaval da Paz” também acontece o Campina Folia, com programação de blocos e desfiles de bois.

Tradicionalmente o Campina Folia acontece nas prévias de carnaval, mas no dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval, o tradicional bloco “Jacaré do Açude Velho” desfila no entorno do principal cartão postal da cidade.

Esperança

O carnaval de Esperança, no Agreste paraibano, é um dos mais tradicionais da região.

A festa acontece de 10 a 13 de fevereiro, e este ano reúne mais de 10 atrações musicais.

Entre os nomes confirmados estão Japãzin, Luka Bass e Fabiano Guimarães (confira as atrações abaixo).

Deanzinho

Douglas Pegador

Japãzin

Luka Bass

Matheus Felipe

Fabiano Guimarães

Banda Feitiço

Stella Alves

Jonas Souza

Banda Fixação

Axé Massa

Joabson Moreno

Samba Gueto

Orquestra Ômega

Camalaú

A cidade de Camalaú também é conhecida pelas festas de carnaval. A folia acontece de 8 a 14 de fevereiro.

Na programação do carnaval de Camalaú há shows musicais e bloquinhos de rua (confira a programação abaixo).

8 de fevereiro (quinta-feira)

Balneário Público

Festa da Melhor Idade

10H – Orquestra Regional de Frevo

9 de fevereiro – (sexta-feira)

Balneário Público

Festa das Crianças

10H – Franklin Dias e Klau

10 de fevereiro (sábado)

Ruas da Cidade

07H – Bloco do Zé Pereira

20H – Bloco Inimigos da Segunda Feira

Praça de Eventos

22H – Banda Luará

00H – Julio Martins

02H – Encerramento

11 de fevereiro (domingo)

Balneário Público

08H – Abertura do Balneário

11H30 – Dorgivan de Britto e Pegada Segura

14H – Priscila Senna

16H30 – Feitiço de Menina

Praça de Eventos

20H – Paredão DD Motos

00H – Encerramento

12 de fevereiro (segunda-feira)

Balneário Público

08H – Abertura do Balneário

11H30 – Cana Baiana

14H – Gato Preto

16H30 – Carta de Baralho

Pindurão

12H – Paredão DD Motos e Daniel Fernandes

14H – Gil Bala

16H30 – Gil Camargo

Praça de Eventos

20H – DJ. Bruninho Paiva

13 de fevereiro (terça-feira)

08H – Abertura do Balneário

11H30 – Wagner Fernando

14H – Douglas Pegador

16H00 – Japãozin

17H30 – Thiaguinho Show

Praça de Eventos

20H – Claudenir Fernandes

22H – 10in01

14 de fevereiro (quarta-feira)

Balneário Público

12H – Farra da Galega

14H30 – Junnior Resenha

Coremas

Em Coremas a festa de carnaval também acontece anualmente, de 10 a 13 de fevereiro.

A folia é gratuita e recebe atrações como Luan Estilizado e Luka Bass (confira todas as atrações abaixo).

Luan Estilizado

Japãozin

Ramon Schnayder

Litto Lins

Luka Bass

Gisele Sousa

Gilson Mania

Breno Andrade

Roberto Bakana

Lucas Tô De Boa

Axé Zueira

Juninho Garcia

Jonny Garotinho

Padú Frajolaz

Pedro Rubens

Zaz Uêta

Vavá Vaneirão

Daywysson Sagaz

Hidelgardo

O Sombrero

Laninha

Sandra Oliveira

Edu Alves

Felipe Mayku

Dedé Moral

Serra Branca

Em Serra Branca, na Paraíba, a folia é garantida. A programação acontece de 11 a 13 de fevereiro com shows gratuitos.

A festa é gratuita e acontece em uma estrutura montada ao lado da Igreja Matriz do município (confira as atrações confirmadas abaixo).

DJ Pedro

Axé Massa

Vinícius Mendes

Forró da Geração

As Meninas

Jhony Garotinho

Artur Lima

DJ Bruninho Paiva

Bedeu Quirino

Cajazeiras

Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, realiza uma das festas mais tradicionais da região.

Este ano, a folia acontece de 10 a 13 de fevereiro, e entre as atrações estão nomes como Solange Almeida e Biquini Cavadão (confira a programação abaixo).

10 de fevereiro (sábado)

Solange Almeida

Turma da Bregadeira

Leo Mariano

Luiza Nobre

11 de fevereiro (domingo)

Chicabana

Flavio Pisada Quente

Edson Cantor

Biquinho

12 de fevereiro (segunda-feira)

Biquini Cavadão

Tony Farra

Aduilio Mendes

Jefinho

13 de fevereiro (terça-feira)