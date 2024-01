Cícero Lucena autoriza reforma e ampliação da Cozinha Comunitária do Bairro dos Novais

O prefeito Cícero Lucena autorizou, na manhã desta terça-feira (30), o início das obras de reforma e ampliação da Cozinha Comunitária do Bairro dos Novais. O equipamento, fundamental para garantir a segurança alimentar de centenas de pessoas em vulnerabilidade social, vai ganhar novos espaços e requalificação da infraestrutura para ter a oferta de serviços melhorada.

Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço, o prefeito lembrou que há 20 anos a Cozinha Comunitária dos Novais funcionou como um polo do programa Vaca Mecânica, similar ao Pão e Leite, durante sua primeira gestão. Atualmente, o equipamento tem a função de garantir refeições diárias – são cerca de 300 almoços e 300 jantares. Cícero Lucena disse que a gestão municipal vai avançar para requalificar outras cozinhas comunitárias da Capital.

“Nós estamos com a preocupação de garantir a segurança alimentar das pessoas da nossa cidade, daqueles que não têm a chance de estar empregado e a oportunidade de comer. Se coloque no lugar de quem amanhece o dia e não sabe o que vai comer, que aí você vai ter atitude e ação para fazer o bem. Quero cuidar de quem mais precisa, garantir o mínimo dessas pessoas, também agindo de forma a gerar emprego, distribuir a renda da nossa cidade com o desenvolvimento econômico”, afirmou o prefeito.

A Cozinha Comunitária do Bairro dos Novais vai ganhar espaço de acolhimento em estrutura metálica, construção de sala de gerência, reforma dos banheiros, readequação dos espaços físicos, recuperação das instalações elétricas e hidrossanitária, readequação do passeio público e entrada de carga e descarga, além de itens de acessibilidade. O investimento é de R$ 593 mil, com prazo de execução de quatro meses.

A secretária de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Norma Gouveia, disse que as obras da prefeitura irão se refletir em mais qualidade, tanto para os usuários quanto para os colaboradores. “Para aquelas pessoas que precisam da segurança alimentar, é fundamental ter a melhoria dos espaços. É a ampliação do serviço e a manutenção de todo o fornecimento das refeições. Nós não vamos interromper as refeições, apenas vamos melhorar a qualidade dos serviços aqui”, pontuou.

O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, adiantou que essa semana a Prefeitura de João Pessoa vai retomar as obras da Cozinha Comunitária do Timbó e que, nos próximos dias, será dada ordem de serviço para as Cozinhas Comunitárias do Gervásio Maia e do Taipa.