Secretaria de Saúde aplica provas das residências médica e multiprofissional neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai aplicar as provas do Processo Seletivo Simplificado para as residências médica e multiprofissional neste sábado (20), das 8h às 13h, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mais de mil candidatos estão aptos a se submeterem às avaliações e, ao todo, estão sendo disponibilizadas 83 vagas.

De acordo com o calendário do edital, os gabaritos deverão ser divulgados quatro horas após o término das provas e o resultado final está previsto para o dia 5 de fevereiro. Os editais e todas as informações referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa.

Para conferir as salas em que os candidatos à residência médica farão as provas, acesse o link: http://hipl.at/residencias

Para conferir as salas em que os candidatos à residência multiprofissional farão as provas, acesse o link: http://hipl.at/listadesalas

Orientações – Para não haver atrasos e contratempos, a comissão organizadora orienta os candidatos a chegarem ao local das provas com, pelo menos, meia hora de antecedência do horário de início das avaliações, levar documento oficial de identidade original com foto e caneta esferográfica em material transparente de tinta azul ou preta. Também é importante lembrar que o local das provas foi alterado para a UFPB e não será mais realizado no local previsto no primeiro edital.

Vagas – No programa de residência multiprofissional estão sendo ofertadas 37 vagas distribuídas nas áreas de Enfermagem (09), Farmácia (04), Fisioterapia (04), Fonoaudiologia (03), Medicina Veterinária (03), Nutrição (04), Odontologia (04), Psicologia (04) e Terapia Ocupacional (03). Já para o programa de residência médica estão disponíveis 46 vagas, divididas nas áreas de Anestesiologia (02), Clínica Médica (06), Cirurgia Geral (05), Coloproctologia (02), Ginecologia e Obstetrícia (04), Medicina de Família e Comunidade (20), Neonatologia (03), Ortopedia e Traumatologia (03).

Os aprovados utilizarão os serviços da Rede Municipal de Saúde como campo prático de atuação para a formação profissional, atuando, a partir de 2024, nos três níveis de atenção: primária, especializada e hospitalar.

Rede Escola – As residências médica e multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na rede municipal de saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da SMS, através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.