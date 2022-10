Alegria e diversão

Prefeitura realiza festa em comemoração pelo Dia das Crianças no bairro da Penha

14/10/2022 | 19:30 | 48

Dando continuidade às comemorações pelo Dia das Crianças, a Prefeitura de João Pessoa promoveu, na tarde desta sexta-feira (14), uma festa para a criançada da Praia da Penha. A ação contou com atividades educativas e culturais, além de muitas brincadeiras, pipoca e algodão doce – tudo o que as crianças mais gostam. O vice-prefeito Leo Bezerra esteve presente ao evento e destacou a união das secretarias municipais em organizar a festa para as crianças, preparada com muito carinho.

“Eu fico muito feliz em estar aqui. Agradecer não só ao nosso prefeito Cícero Lucena, mas aos nossos secretários, que realizaram esse evento belíssimo. Eu venho sempre aqui, já que sou devoto de Nossa Senhora da Penha, então é muito gratificante ver a alegria dessas crianças. Esse bairro, que era tão esquecido por gestões passadas, agora é bem cuidado, com reformas em USF e creche e muito mais infraestrutura”, destacou Leo Bezerra.

A festa contou com a animação da Banda Meu Quintal e do Grupo Cavalo Marinho. Além da parte cultural, as crianças puderam se divertir em brinquedos como pula-pula e escorregador, e também se lambuzaram com guloseimas – pipoca e algodão doce.

José Lucas, de 10 anos, não escondeu a alegria com a comemoração do Dia das Crianças bem pertinho de casa. “Estou me divertindo bastante nos brinquedos, comendo coisas gostosas. Estou muito feliz”, celebrou o pequeno.

Vacinação – Em meio à diversão, a criançada também teve a oportunidade de cuidar da saúde, já que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um posto de vacinação e disponibilizou doses dos imunizantes contra a Covid-19, Poliomielite e Influenza.

Valeska Natália trouxe as filhas para se divertir, mas não deixou a saúde delas de lado. Como sabia que teria um posto de vacinação, aproveitou para imunizar a pequena Maria Heloísa, de apenas 3 anos, contra a Covid-19. “Vacina é vida e a gente tem que se prevenir e ensinar às mães que não fiquem com medo. Vacinas salvam vidas e temos que cuidar dos nossos filhos”, destacou.

Outras atividades – A programação comemorativa pelo Dia das Crianças, organizada pela Prefeitura de João Pessoa, continua até o próximo domingo (16). Confira a programação completa:

Sábado (15):

Parque Arruda Câmara

8h – Ação do Procon-JP com crianças do bairro de Mandacaru

Parque Ecológico Augusto dos Anjos – Gramame

16h – Show de Clara Dias

Domingo (16):

Centro Cultural de Mangabeira

15h – Companhia Mulinga com o número circense ‘Arara Azul’;

16h – Companhia de Teatro Saltimbancos – ‘A Revolta dos Bichos’;

17h – Companhia Tel Pastel, com a animação ‘O Circo Imaginário do palhaço Tel Pastel’;

17h30 – Circus Montagem;

18h15 – Show de Lívia Valéria.