Pessoas trans desempregadas superam em 500% as que estão no mercado de trabalho, em João Pessoa

Realidade na prática

Essa é a realidade de muitas pessoas. “Um ato político, um ato de sobrevivência, um ato de resistência”. É assim que se define a paraibana de João Pessoa Letícia Rodrigues. Aos 38 anos, a atriz, diretora, dramaturga e gestora do Teatro Ednaldo do Egypto, na capital paraibana, encontrou no teatro o caminho para se firmar profissionalmente. Desde os nove anos, Letícia dedica a vida e os sonhos aos palcos, onde se vê realizada. No Dia da Visibilidade Trans, 29 de janeiro, Letícia reforça a identidade, mas revela desafios diários para ser quem é.

Letícia é famosa por várias interpretações. Esteve à frente de diversos espetáculos infantis e ganhou ainda mais notoriedade ao protagonizar com o irmão gêmeo Romilson as drags gêmeas “Diet e Light”. Mais recentemente, conquistou dezenas de prêmios com a obra “Eternamente Bibi”, na qual interpreta e homenageia a artista carioca Bibi Ferreira. Já em “Gisberta – basta um nome para lembrarmos de um ódio”, Letícia traz à pele a história de Gisberta Salce Júnior, mulher trans brasileira que foi assassinada, vítima de transfobia, em Porto, Portugal, onde morava.

Em meio a conquistas, dores e desafios, Letícia precisou lutar contra preconceitos e convencer a família de que o caminho escolhido era o certo. Quando mais jovem, percorria cerca de 10 km a pé entre os bairros de Jaguaribe e Manaíra, em João Pessoa, comendo apenas biscoito e sem almoçar, para construir a carreira no teatro.

“Minha família dizia que teatro não dá dinheiro”, lembrou, em entrevista à jornalista Yanka Oliveira, da TV Cabo Branco.

“Teatro é vida, é conseguir emprego com a postura e oratória. Tenho minha equipe de teatro há 20 anos. É uma das profissões mais antigas do mundo. As pessoas precisam respeitar mais”, afirmou.

Com mais de 50 prêmios nacionais e 40 espetáculos no currículo, Letícia coleciona conquistas com a profissão que escolheu, que a permitiu espaço na chefia de um dos mais importantes teatros da Paraíba, onde ela é gestora desde 2021. “Sou consagrada enquanto gestora e recebo o respeito da classe artística, que me dá essa chance. É um trabalho de formiguinha, para todos os públicos”, disse ela, sempre muito orgulhosa do que tem alcançado.