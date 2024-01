veja datas em escolas e universidades públicas

O período de volta às aulas na Paraíba marca o início do ano para todos os estudantes do estado. Por isso o Jornal da Paraíba preparou este guia, que reúne as datas de começo de ano e semestre letivos em escolas e universidades da rede pública.

Volta às aulas na Paraíba: veja cronogramas de escolas públicas

Voltas às aulas em escolas da rede estadual

As aulas da rede estadual de ensino começam em 15 de fevereiro, no primeiro semestre. Já no segundo, em 1º de julho.

Voltas às aulas em escolas da rede municipal de João Pessoa

O retorno das aulas nas escolas municipais de João Pessoa também acontece no dia 15 de fevereiro.

Voltas às aulas em escolas da rede municipal de Campina Grande

Já em Campina Grande, o dia de volta às aulas é o mesmo das outras redes. Os alunos voltam às atividades em 15 de fevereiro.

Volta às aulas na Paraíba: veja cronogramas de universidades públicas

Voltas às aulas na UFPB

O semestre 2023.2 da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) teve início em dezembro do ano passado. O retorno das atividades foi definido para 29 de janeiro, e o fim para o dia 10 de maio.

A graduação da UFPB conta com 123 cursos de, sendo 112 presenciais e 11 à distância. Os cursos são divididos entre os 16 centros nos cinco campi da instituição, sendo cursos do tipo bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Os cursos mais concorridos da UFPB são Medicina, Odontologia, Direito, Biomedicina e Psicologia. Os menos concorridos são Ecologia, Química, Agroecologia, Agroindústria e Matemática.

Voltas às aulas na UFCG

As aulas do semestre letivo 2023.2 da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) começam no dia 1º de fevereiro. Já o término do período está previsto para de maio.

A graduação da UFCG conta com 97 cursos de graduação, sendo todos presenciais. Os cursos são divididos entre os sete campi da instituição, sendo cursos do tipo bacharelado e licenciatura.

Os cursos mais concorridos da instituição são Medicina, Ciência da Computação, Odontologia e Enfermagem. Os menos concorridos são Física, Agroecologia, Química, Estatística e Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos.

Voltas às aulas na UEPB

O período letivo 2024.1 da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) começa em 26 de fevereiro e termina em 25 de julho.

A graduação da UEPB conta com 64 cursos de graduação, sendo 58 presenciais e outros seis na modalidade de educação à distância. Os cursos são divididos entre os oito campi da instituição, sendo do tipo bacharelado e licenciatura.

Entre os mais concorridos, estão Odontologia, Ciências da Computação, Direito e Psicologia. Os menos concorridos são Física, Letras-Espanhol, Química e Energias Renováveis.

Quer saber mais sobre o período de volta às aulas na Paraíba e ficar por dentro sobre tudo o que acontece nas instituições de ensino da Paraíba? Acesse a editoria de Educação do Jornal da Paraíba.