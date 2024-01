Prefeitura de João Pessoa realiza entrega de materiais esportivos para alunos do ‘Campeões do Amanhã’

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), realizou a entrega de materiais esportivos, nesta segunda-feira (29), para as turmas de vôlei e basquetebol do Projeto ‘Campeões do Amanhã’. Os alunos são atendidos no Ginásio de Esportes Neuza Gonçalves Brandão, localizado no bairro dos Bancários.

“Esse é mais um incentivo em duas modalidades coletivas e de bastante interesse das crianças. Um apoio na iniciação esportiva para ajudar na formação de cidadãos de bem, em um espaço adequado com profissionais qualificados para esse aprendizado, e quem sabe eles possam seguir carreira e serem atletas no futuro”, explicou Kaio Márcio, secretário de Esportes do município.

Os jovens e as crianças dessas duas modalidades foram beneficiados com coletes, bolas e acessórios que auxiliam na prática de exercícios funcionais de coordenação motora, agilidade, velocidade e força muscular.

Hoje, o projeto realiza, aproximadamente, 200 mil atendimentos anuais, e é distribuído em dezenove modalidades esportivas: futebol (masculino e feminino), futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, basquete, ginástica rítmica e artística, jiu-jitsu e para jiu-jitsu, canoagem olímpica e oceânica, natação, natação no mar, pólo aquático, triatlhon, tênis e beach tennis.

Como participar: Para fazer parte de uma das modalidades oferecidas pelo Projeto Campeões do Amanhã, o interessado deve ir até um dos locais de atendimento no dia e no horário dos treinos. É necessário levar documento de identificação com foto, além de comprovante de residência.

Basquete:

Ginásio Neuza Gonçalves Brandão – Bancários

Segunda e quarta: 13h30 às 15h

Vôlei:

Ginásio Neuza Gonçalves Brandão – Bancários

Segunda, quarta e sexta: 16h às 18h