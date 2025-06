paraibano acompanha Glorioso de perto nos EUA

Botafogo x PSG é o grande jogo desta quinta-feira (19) pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida está marcada para as 22h, no Rose Bowl. Quem vai acompanhar o confronto de perto é Thiago Espínola, torcedor paraibano do Glorioso que embarcou para os Estados Unidos.

+ Confira a tabela da Copa do Mundo de Clubes

Thiago Espínola é torcedor do Glorioso e vai acompanhar Botafogo x PSG de perto. (Foto: arquivo pessoal)

O Botafogo venceu a primeira partida, contra o Seattle Sounders, por 2 a 1. No entanto, o Glorioso não terá vida fácil neste segundo jogo, o Fogão vai enfrentar o atual campeão da Champions League, o PSG, que estreou com vitória sobre o Atlético de Madrid por 4 a 0.

+ Acompanhe as notícias do Botafogo

Apesar do adversário difícil pela frente, Thiago ressalta o sentimento de gratidão por poder acompanhar o seu clube nas próximas duas partidas da fase de grupos, contra PSG e contra Atlético de Madrid.

“Eu me sinto um privilegiado de estar presente nesses jogos. É a primeira vez que acontece a Copa do Mundo de Clubes. Não tem nenhum torcedor no mundo que não se sinta privilegiado de participar desse momento. Sobretudo quando a sua equipe está jogando. Então, sim, a expectativa é dura, por estar jogando contra dois times com um investimento muito mais alto e não é favorito (o Botafogo). Mas, assim como na vida, nem tudo é sobre ganhar”, comentou Thiago.

Botafogo x PSG confronto acontece nesta quinta-feira. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O próximo jogo do Glorioso, que é diante do clube francês, será no Rose Bowl. E esse estádio não é estranho para o torcedor brasileiro. Foi nele que o Brasil se sagrou tetracampeão da Copa do Mundo ao bater a Itália na disputa por pênaltis.

Nesta quinta-feira, ao adentrar no Rose Bowl, Thiago vai revisitar memórias da final da Copa do Mundo de 1994.

“Para mim, este jogo (contra o PSG), tem um plus muito especial: estar no estádio em que o Brasil foi campeão em 1994. Eu acompanhei esse jogo em Jaguaribe e lembro bem desse dia. É uma das minhas primeiras memórias do futebol como criança, como ser humano. Então, estar lá no Rose Bowl vai ser um prazer”, contou Thiago.

Botafogo x PSG acontece no Rose Bowl. ( Foto: Cahê Motta/ge)

No entanto, não é apenas o Botafogo que ocupa um espaço direcionado ao futebol no coração de Thiago. O Botafogo-PB também aparece como figura carimbada dele, que, inclusive, esteve presente na final da Série D do Campeonato Brasileiro 2013, quando o Belo foi campeão nacional.

+ Veja as notícias do Botafogo-PB

Thiago expressa o seu sentimento ao clube paraibano.

“Eu sou um torcedor apaixonado do Botafogo-PB, que está há alguns bons anos na Série C. Sempre acompanho. Sempre estou torcendo, me emociono. Tenho momentos felizes, ainda que não temos conquistado os objetivos desejados nos últimos anos”, afirmou Thiago Espínola.

Thiago também é torcedor do Botafogo-PB. (Foto: arquivo pessoal)

O Botafogo é o vice-líder do Grupo B com três pontos, empatado com o PSG, que sai na frente devido o critério de desempate: o saldo de gols. Glorioso e Les Parisiens se enfrentam nesta quinta-feira, às 22h, no Rose Bowl.

Já o Botafogo-PB é o 15º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. O Belo terá 10 dias de preparação até o próximo desafio, que será contra o Itabaiana, no dia 30 de junho, uma segunda-feira, no Etelvino Mendonça.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba