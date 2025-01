Arsenal x Aston Villa ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (18/01)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Arsenal x Aston Villa acontece hoje, HOJE (18/01) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence aao Arsenal ue tentará a vitória em seu território.

Arsenal x Aston Villa: Prévia e Análise do Confronto na Premier League

Neste sábado, 18 de janeiro de 2025, Arsenal e Aston Villa se enfrentam no Emirates Stadium, em um confronto válido pela 22ª rodada da Premier League. A partida promete emoções, com ambas as equipes buscando manter o bom momento e seguir suas respectivas trajetórias na competição.

Cenário do Confronto

Após uma vitória crucial por 2 a 1 no clássico do Norte de Londres contra o Tottenham, o Arsenal retorna aos seus domínios para tentar encurtar ainda mais a distância para o líder Liverpool. A equipe de Mikel Arteta ocupa a vice-liderança, com 43 pontos, quatro a menos que o Liverpool, que ainda tem um jogo a menos. O Arsenal mantém uma invencibilidade no Emirates nesta temporada, onde conquistou 24 pontos em 10 partidas – o melhor desempenho em casa da Premier League até o momento.

Do outro lado, o Aston Villa, comandado pelo ex-treinador dos Gunners, Unai Emery, chega embalado após três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 1 a 0 contra o Everton na última rodada. Os Villans ocupam a sétima posição, com 35 pontos, e estão a apenas três pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Histórico e Expectativas

O Arsenal busca revanche após a derrota por 2 a 0 para o Villa no Emirates na temporada passada, que acabou sendo um dos pontos determinantes para o fracasso na corrida pelo título. Apesar disso, os Gunners já venceram o Villa por 2 a 0 no primeiro turno desta temporada, no Villa Park.

O Aston Villa, por sua vez, espera repetir o feito do ano passado no Emirates. A equipe superou uma sequência ruim de jogos fora de casa e agora parece ter encontrado consistência, mas precisa lidar com algumas ausências importantes no elenco.

Possíveis Escalações

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins.

Previsão do Jogo

Ambas as equipes apresentam ataques criativos e organizados, mas enquanto o Arsenal conta com a força de sua defesa sólida e o fator casa, o Aston Villa chega motivado pela sequência de vitórias e pelo histórico recente contra os Gunners. Apesar disso, a ausência de Gabriel Jesus e outros titulares importantes pode dificultar o trabalho do Arsenal em buscar a vitória.

Palpite: Arsenal 1-1 Aston Villa.

Com um Aston Villa defensivamente sólido e aproveitando as chances em contra-ataques, é provável que os visitantes consigam arrancar um ponto no Emirates.

Conclusão

A partida entre Arsenal e Aston Villa promete ser equilibrada e cheia de nuances táticas, com o Arsenal tentando se consolidar como candidato ao título e o Villa mirando um lugar entre os quatro primeiros. Resta saber qual equipe conseguirá impor seu estilo de jogo e sair com um resultado positivo no sábado.

Onde Assistir

Disney plus e ESPN