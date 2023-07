Moradia com dignidade

Prefeitura inicia obras em residências selecionadas no programa ‘Cuidar do Lar’

11/07/2023 | 18:00 | 113

“Graças a Deus a Prefeitura está ajeitando minha casa, pois eu não tinha dinheiro para fazer os serviços que precisavam. Agora, minha família vai viver numa casa mais confortável”. O desabafo em forma de agradecimento é da dona de casa Severina Maria da Silva, que mora na Rua Cidade de Pirpirituba, no Bairro das Indústrias, onde a Prefeitura de João Pessoa já iniciou as obras de melhoria das casas selecionadas no Programa ‘Cuidar do Lar’, executado pela Secretaria de Habitação (Semhab).

“O Programa está sendo realizado com recursos próprios da Prefeitura e vai atender um público muito carente, pois vamos oferecer as condições de recuperar o imóvel, devolvendo a habitabilidade necessárias para o conforto da família, sem que eles precisem gastar nada”, ressaltou a secretária de Habitação, Socorro Gadelha.

No imóvel da família de dona Severina está prevista a reforma na parte de infraestrutura, que compreende teto, portas e janelas, instalações elétricas e hidráulicas, reforma do banheiro, melhoria nas instalações hidrossanitárias da cozinha, além da pintura interna e externa da residência. A dona de casa disse que mora no local com três filhos, e ainda cuida de um neto, e a família não tinha condições de fazer os serviços, pois a renda é pouca.

“Quando chovia era uma agonia pra gente, pois molhava tudo dentro de casa. Banheiro também não era bom e a cozinha estava cheia de problemas. Mas agora tudo vai ser diferente e eu só tenho que agradecer ao prefeito Cícero Lucena e a secretária Socorro Gadelha, porque eles entenderam as nossas necessidades e estão nos ajudando”, comentou. “Minha casa vai ficar muito bonita”, completou Severina Maria da Silva.

O ‘Cuidar do Lar’, segundo frisou Socorro Gadelha, tem uma abrangência social muito grande, pois trata-se de uma proposta de interesse social que atende famílias de baixa renda que já têm uma moradia, mas o imóvel está com alguns problemas de infraestrutura e elas não têm condições financeiras para fazer a obra.

“Já foram selecionadas 500 casas onde a estrutura estava mais deteriorada e priorizamos o atendimento inicial a 50 residenciais, que foram dividas em grupos de dez unidades para começar o serviço, sempre levando em condições a precariedade na infraestrutura da casa e as condições da família”, explicou a secretária.

Acompanhamento – As obras são acompanhadas pela equipe de engenheiros da Diretoria de Produção Habitacional da Semhab, garantindo que o programa vai ser executado de acordo com o que foi planejado, atendendo as necessidades da família beneficiada. “O tempo de andamento da obra será de acordo com o volume de serviços a serem executados na residência. A previsão é que cada casa fique pronta num período de duas a três semanas”, afirmou a engenheira Mirela Oliveira Medeiros, da Coordenação do Programa Cuidar do Lar.