Emlur inicia semana com realização de serviços de zeladoria em 10 bairros

08/01/2024 |

10:30 |

72

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) inicia a semana com a realização de serviços de zeladoria em 10 bairros, nesta segunda-feira (8). São eles: Bessa, Manaíra, Mandacaru, Bairro dos Estados, Castelo Branco, Costa do Sol, Água Fria, Cristo Redentor, Centro e Roger. Ainda há equipes no Parque Parahyba 2 (Bessa).

O recolhimento de resíduos diversos – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – é executado nos bairros de Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Jaguaribe, Centro, Cuiá e Distrito Industrial de Mangabeira.

Já a coleta de resíduos de poda de árvores é feita nos bairros de Jaguaribe, Centro, Bancários, Planalto da Boa Esperança, Alto do Mateus, Cristo Redentor, Bessa, Jardim Oceania e Jardim Aeroclube.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10