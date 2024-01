primeiro dia movimenta a orla de João Pessoa

A gravação do primeiro programa ‘Verão Numa Boa’ de 2024 movimentou a orla de João Pessoa, nesta segunda-feira (8). O evento, aberto ao público, começou às 14h e contou com a apresentação da dupla Matheus Gael e Maria Ercília. As gravações acontecem no Busto de Tamandaré.

A música também ficou por conta de Walkyria Santos, Pagode do Meu Agrado, Rafael Vaz, Juzé, Lucas Aboiador e Rainhas da Farra.

Entre os influenciadores e artistas convidados, estiveram Rafael, Gyovana Lanny, Arquiza e outros.

A gravação do ‘Verão Numa Boa’ continua nesta terça-feira (9) com as apresentações de Michele Andrade, Lucas Veloso, Arquiza, Nagibe, Ramon Schnayder e Joyce Tayná.

O programa vai ao ar nas TVs Cabo Branco e Paraíba em duas sextas-feiras, nos dias 26 e janeiro e 2 de fevereiro, a partir das 15h20, após a novela “Mulheres de Areia”.

‘Verão Numa Boa’ tem mais atrações

Além de música, o ‘Verão Numa Boa’ tem muitos quadros especiais.

Linnyke Alves está no comando do “Caiu na Rede” para deixar todo mundo ligado sobre o que é assunto na internet.

Já o “Em alta”, apresentado por Lau Capym e Arquiza, vai contar histórias, lugares e experiências inspiradoras da Paraíba.

No “Rolezando”, a influenciadora Gyovanna Lanymais convida o público para conhecer os lugares mais tops de João Pessoa.

O “Tô de boa”, comandando por Edilane Araújo, é a pedida quando o assunto é qualidade de vida. A jornalista vai provar que é possível curtir o verão cuidando da saúde por meio de esportes e uma boa alimentação.

Por fim, mas não menos importante, o “Recalculando a rota”, com Ruth Avelino, vai mostrar exemplos de pessoas que fizeram novas escolhas após a aposentadoria.