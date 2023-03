Infraestrutura completa

Cícero Lucena entrega pavimentação de cinco vias no João Paulo II

20/03/2023 | 19:00 | 81

Os moradores de cinco vias do João Paulo II puderam comemorar oficialmente o fim de uma longa espera. Na tarde desta segunda-feira (20), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra entregaram as obras de pavimentação e completa infraestrutura de suas ruas. A ação integra o projeto da Prefeitura da Capital para calçamento de mais de mil ruas em toda a cidade.

“A Prefeitura cumpre seu papel de resolver os problemas da comunidade. Estamos trazendo um padrão diferenciado, de alta qualidade, preocupado com a mobilidade de quem possui deficiência, tirando a lama e a poeira e valorizando os imóveis. Fico feliz de poder fazer a diferença na vida dessas pessoas”, afirmou Cícero.

Foram inauguradas as ruas Maria das Graças Clementino, Sebastiana Silva dos Santos, Saul Sebastião Bezerra, Márcio Tavares de Melo e Tereza Meirelles Gomes. Com o ato, a gestão chega a 10 ruas pavimentadas no bairro, todas com calçamento em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e acessibilidade.

De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, outras três ruas estão em andamento, 30 foram contratadas e outras três estão em fase de projeto no bairro. “É mais uma localidade que passou muito tempo sem a atenção do poder público e agora pode contar com uma melhoria na qualidade de vida”, afirmou.

A cabeleireira Valdelice Santos mora na Rua Maria das Graças há 30 anos e disse que não era uma rua de vergonha. “Aqui a água da chuva ia direto pra dentro de casa, estragava os móveis. Agora ficou nota dez. O prefeito colocou pra descer”, comemorou.

Participaram do evento o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Odon Bezerra, Toinho Pé de Aço e Dr. Luís Flávio e o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira.