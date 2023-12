UFPB aprova uso de banheiros conforme identidade de gênero

O Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba (Consuni-UFPB) aprovou o uso dos banheiros da instituição de acordo com a identidade de gênero de cada usuário. A medida foi aprovada durante reunião na segunda-feira (18), mas confirmada pela assessoria de comunicação da unidade nesta terça (19).

Com a medida, pessoas travestis, transexuais, não binárias e transgêneros podem usar banheiros e outros espaços – que costumam ser separados por gênero – de acordo com a identidade de gênero autodeclarada, independentemente do que conste nos documentos delas.

A universidade, por outro lado, não detalhou se a decisão já está em vigor.

No parecer da alteração, a universidade destaca que um novo texto deve alinhar como a decisão será regulamentada.

Além disso, o documento também recomenda a produção de cartazes impressos para orientar a população acadêmica quanto ao uso desses espaços, assim como outras campanhas educativas.