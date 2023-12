Flamengo só perdeu uma vez jogando na Paraíba; confira o retrospecto

A partida seria no Estádio Almeidão, em João Pessoa, contra o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Carioca. Mas como o mando de campo não é do Flamengo, o acerto teria que passar, obrigatoriamente, pela concordância do time da Baixada. Mesmo com o time reserva (o titular deve excursionar pelos Estados Unidos até a terceira rodada do estadual), o Flamengo seria uma grande atração para o torcedor paraibano, já que a última vez que o Rubro-Negro jogou no estado foi em 2013, quando encarou o Campinense pela segunda rodada daquela Copa do Brasil, competição da qual foi campeão.

Flamengo já jogou 22 partidas na Paraíba