Prefeitura oferece serviços de saúde à população e celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), celebra, neste domingo (3), o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (PcD). A Rede Municipal de Saúde dispõe de atendimento especializado a esse público específico através dos centros que funcionam de segunda a sexta-feira, por meio de demanda espontânea, onde o objetivo é centralizar e melhorar cada vez mais a assistência promovendo qualidade de vida e inclusão social aos usuários.

“Nossos serviços são voltados à inclusão e, neste 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, renovamos nossa responsabilidade de promover sempre uma assistência cada vez mais eficiente, sem medir esforços para prestar um atendimento humanizado e de qualidade”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Serviços – O Centro de Reabilitação e Cuidados da Pessoa com Deficiência fica dentro do complexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe, onde são realizados atendimentos médicos e multidisciplinares, distribuição de insumos para cadeirantes e estomizados como também o setor de órtese e prótese. Os atendimentos podem ser individuais, coletivos e interdisciplinares a depender da necessidade de cada usuário.

O Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência, localizado à Rua Coronel Otto Feio da Silveira, 161, Pedro Gondim, oferece atendimentos médicos e multidisciplinares para triagem de diagnóstico, fazendo emissão de laudos, assim como reabilitação das deficiências intelectuais dos usuários que já possuem pareceres médicos.

“Neste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o nosso objetivo é que seja gerado compromisso e ações que promovam conscientização aos direitos das pessoas com deficiência. A nossa gestão está cada vez mais comprometida, cumprindo seu papel, dando a devida importância às pessoas com deficiência, principalmente no que diz respeito à acessibilidade e inclusão na sociedade”, afirmou Ingrid Sales, coordenadora da Área Técnica da Pessoa com Deficiência da SMS.