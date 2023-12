Como fazer cursos gratuitos online e com certificado grátis

Fazer cursos gratuitos é um ótimo passo para ingressar no mercado de trabalho. Como muitas formações estão disponíveis na internet, o candidato consegue enriquecer o currículo e se capacitar para exercer funções em diversas áreas profissionais.

Esta reportagem traz um guia dos mais variados cursos gratuitos online que estão disponíveis e podem ser boas opções de capacitação.

Cursos gratuitos online

Diversas instituições oferecem cursos gratuitos online nas mais variadas áreas, a exemplo de Administração, Comunicação, Direito, Economia, Educação, Empreendedorismo, Gestão, Inovação, Liderança, Marketing, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e Vendas.

Os cursos com as áreas mencionadas acima estão disponíveis, por exemplo, nas páginas da Escola Virtual Gov, Sebrae, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Bradesco, Prime Cursos, Veduca, Nova Escola e Instituto Ginead.

A maior parte dessas instituições oferece cursos gratuitos de vários segmentos, mas algumas delas apenas para eixos específicos, como o de educação.

Cursos gratuitos com certificado

A maior parte das instituições que oferecem cursos gratuitos online também disponibiliza os certificados de formação de modo gratuito, mas nem todos.

Na página inicial, cada uma delas costuma informar se os certificados são gratuitos ou pagos. Mesmo que cobrem por eles, os cursos são sempre gratuitos.

Por outro lado, os certificados podem ser usados como atividades extracurriculares, avaliações de empresas, provas de títulos, concursos públicos e até mesmo enriquecer e atualizar o currículo e profissional.

Como fazer cursos gratuitos online

Para fazer cursos gratuitos online, basta entrar na página da instituição, se cadastrar e participar das atividades. Por fim, em alguns casos é necessário passar por avaliações antes de receber o certificado.

Como conseguir certificados em cursos online

Na maioria dos casos, os certificados em cursos online são disponibilizados de forma gratuita.

Já em outros, é cobrada uma taxa com valor, que costuma ser acessível, para receber o certificado. A forma de pagamento varia conforme cada instituição.

Cursos online reconhecidos pelo MEC

Os cursos online gratuitos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) geralmente são oferecidos por universidades públicas do país inteiro.

Nesse caso, o principal meio de ingresso nessas instituições é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por exemplo, oferece os cursos gratuitos de Letras Libras, Pedagogia, Ciências Agrárias, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português e Matemática na modalidade de educação à distância.

A oferta desses cursos na modalidade EAD faz parte da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na página do projeto há um mapa de todo o país onde é possível observar onde existem pólos com cursos disponíveis.

Também dá para tentar uma vaga na universidade em um curso online reconhecido pelo MEC por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação. Para participar dos processos seletivos também é necessário ter feito as provas do Enem.

Cursos gratuitos na área de saúde

A Escola Virtual Gov oferece alguns cursos gratuitos na área de saúde. A maior parte deles está voltada para atendimentos e saúde no trabalho. Veja abaixo os que estão disponíveis:

Regulação de sistemas de saúde do SUS;

Gestão de políticas públicas no âmbito local: saúde e assistência social;

Avaliação qualitativa de risco: exposição a agentes químicos;

Atendimento pré-hospitalar em acidentes com armas de fogo aplicado à receita federal;

Transmissão aérea: atualização após a covid-19;

Mindfulness para redução de ansiedade no teletrabalho;

Segurança e saúde do trabalho no contexto do teletrabalho;

Segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;

Introdução à vigilância sanitária.

Já o Instituto Ginead, oferece cursos de Auxiliar de Saúde Bucal e Psicologia e Saúde. Nesse caso, os certificados devem ser pagos e custam R$ 39,70.

Curso de cuidador de idosos gratuito

A Faculdade Unimed oferece o curso de cuidador de idosos gratuito e na modalidade de educação à distância. Todas as atividades e também o certificados são gratuitos.

O Instituto Ginead também oferece o curso de forma gratuita. Mas o certificado custa R$ 39,70.

Curso de primeiros socorros gratuito

Algumas instituições oferecem o curso de primeiro socorros gratuito. O Instituto Federal Farrupilha (IFFar) oferece o curso, sendo que ele é mais voltado para o ambiente escolar. As inscrições devem ser feitas pela página da plataforma na internet. Para ele, são emitidos certificados gratuitos apenas para os participantes que tiverem aproveitamento de 70% das atividades.

O GYN Cursos Oline também oferece o curso de forma online e gratuita. Ao fim das atividades, o estudante também tem acesso ao certificado que também é gratuito.

O Pensar Cursos também oferece o curso gratuito de primeiros socorros. Nesse caso, o aluno paga uma taxa para emissão do certificado.

Por último, o Instituto Ginead também disponibiliza o curso. Para ter acesso ao certificado, o estudante deve pagar uma taxa de R$ 39,70.

Lista de cursos gratuitos online com certificado

Muitas são as opções de cursos gratuitos online com certificado também gratuitos. Mais abaixo você confere uma lista com mais detalhes sobre cursos de Tecnologia da Informação, eletricista, extensão, administração, desenho, Canva, logística e massoterapia. Todos eles são gratuitos.

Curso de Tecnologia da Informação gratuito

A Fundação Bradesco oferta um curso de Tecnologia da Informação gratuito. Além das atividades, certificado também não é pago.

Curso de eletricista gratuito

A Edune oferece o curso de eletricista gratuito. Nesse caso, a formação tem um eixo para trabalho residencial. O certificado, contudo, custa uma taxa de R$ 42,90.

Cursos de extensão gratuitos

A Universidade Paraense (Unipar) EAD oferta diversos cursos de extensão gratuitos. Para participar, basta acessar a página da instituição, se cadastrar, se atualizar sobre os conteúdos gratuitos, fazer um deles e emitir o certificado.

Curso técnico de administração gratuito

O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais oferece o curso de técnico em administração na modalidade EAD, voltado para quem já terminou o ensino médio. Os interessados devem ficar atentos no site da instituição aos lançamentos de editais com novas vagas.

A Fundação Bradesco, em sua escola virtual, disponibiliza um curso de administração gratuito, que também não cobra pelo certificado.

Curso de desenho gratuito

A Escola Arte Ideal oferece um curso de desenho gratuito que promete ensinar a desenhar do zero. Por meio dele, o estudante pode aprender:

Esboço;

Simplificação do desenho;

Elementos básicos;

Percepção visual;

Formas geométricas.

O aluno pode assistir ao curso a qualquer hora e em qualquer lugar. Fora isso, também tem acesso vitalício.

Curso de Canva gratuito

O Cursa oferece o curso de Canva gratuito, que é voltado para iniciantes. Nele, os alunos podem conferir vídeos que orientam sobre ferramentas do Canva para a criação dos mais variados tipos de materiais, que podem ser tanto online quanto impressos.

O certificado do curso também pode ser emitido de forma gratuita.

Curso de logística gratuito

O Senai oferece o curso de logística gratuito. Ele está voltado para os fundamentos do setor. As inscrições podem ser feitas na página da instituição.

A programação do curso é a seguinte:

Contexto histórico do transporte no Brasil;

Modalidades de Transporte;

Sistemas de Transporte;

Modal Rodoviário;

Modal Ferroviário;

Modal Aquaviário;

Modal Dutoviário;

Modal Aéreo;

Gestão da Qualidade;

Logística de almoxarifado.

A emissão do certificado também é gratuita.

Curso de massoterapia gratuito

A Unova Cursos, a Prime Cursos e a Edune Cursos oferecem o curso de massoterapia gratuito. Os certificados, no entanto, são pagos. As taxas variam de acordo com cada instituição, mas não chegam a R$ 50.

Cursos gratuitos online na Escola Virtual Gov

Todos os cursos da Escola Virtual Gov são de autoinstrução e não têm tutoria. No geral, eles não possuem limites de vagas e podem ser iniciados por qualquer pessoa, seja servidora pública ou não.

Os interessados podem se inscrever em quantos cursos quiserem, inclusive no mesmo período, desde que tenha disponibilidade para cursá-los.

Depois da conclusão de cada curso, o candidato que alcançar o aproveitamento mínimo definido pela página, poderá emitir um certificado de forma gratuita. O documento é disponibilizado exclusivamente pela internet.

Os cursos são de educação continuada. Por isso, não estão sujeitos ao reconhecimento do MEC.

Como funciona a escola virtual

O interessado deve acessar o catálogo de cursos online da Escola Virtual Gov, verificar se possui tempo para a carga horária especificada, começar o curso, passar pela avaliação e emitir o certificado.

O que é a escola virtual

O projeto de cursos gratuitos online da Escola Virtual Gov tem o objetivo de reunir os serviços em um portal único. A página é voltada para quem procura por capacitação profissional.

Escola virtual do governo tem certificado

A escola virtual do governo disponibiliza dois documentos às pessoas que fazem os cursos:

Comprovante de inscrição

Certificado de conclusão de curso

Ambos os documentos podem ser emitidos quando o login for realizado na página por meio dos botões “meus comprovantes” ou “meus certificados”. Eles ficam localizados no canto superior direito da tela.

Resumo

Nesta reportagem você conferiu tudo sobre os cursos online gratuitos com certificados que estão disponíveis parta capacitação profissional. Também detalhamos como fazê-los, como conseguir os certificados deles e se eles são reconhecidos pelo MEC.

Se você está em busca de capacitação de qualidade e quer se preparar para uma carreira profissional de sucesso, não deixe de acompanhar a editoria de Educação do Jornal da Paraíba.