Serra Branca e Queimadense são os representantes da Paraíba

Serra Branca e Queimadense, que são os dois representantes da Paraíba na Copa São Paulo de Futebol Júnior, terão a chance de testar seus garotos em uma última competição antes de partirem para São Paulo. Ambos foram convidados para participar da Copa Recife Sub-20, que conta com times de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte e acontece em meados de dezembro.

Será a primeira edição da Copa Recife Sub-20, evento promovido pela prefeitura do Recife e com o aval da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE). Para os clubes, uma espécie de substituto da Copa do Nordeste da categoria, que acabou sendo cancelada. Vale frisar que esta competição nada tem a ver com a Liga do Nordeste.

Sem maiores premiações, a importância maior do torneio para os paraibanos é movimentar as equipes e fazer um último teste antes da Copinha, que acontece em São Paulo, em janeiro.

Formato da Copa Recife Sub-20

As 16 equipes participantes foram divididas em quatro grupos, com quatro participantes cada. Os times se enfrentam em seus grupos em jogos apenas de ida. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que acontecem em jogo único, assim como a semifinal e a grande final.

São dois tempos de 40 minutos cada partida. A competição terá jogos nos CT’s do Náutico, do Retrô, do Sport e do Santa Cruz. A Queimadense está no Grupo 3, ao lado de Náutico, C.E Pina e CRB; enquanto o Serra Branca está no Grupo 4, com Sport, Sete de Setembro e ABC.

Confira os grupos da Copa Recife Sub-20

GRUPO 1

Retrô

Torres

América-RN

Ibis

GRUPO 2

Santa Cruz-PE

Guarany

CSA AL

Santa Fé

GRUPO 3

Náutico

C.E. Pina

CRB-AL

Queimadense

GRUPO 4

Sport

Sete de Setembro

ABC RN

Serra Branca

