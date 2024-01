Por que a adoção de cães de raça é tão disputada?

Centenas de animais são abandonados diariamente e a realidade dos abrigos em nosso país é cruel.

Animais amontoados em um espaço superlotado, alguns doentes, com sequelas, adultos, idosos, filhotes mas a grande maioria tem uma característica em comum…não possui raça definida.

Quando um cão de raça é posto pra doação, aparece muita gente para adotar, principalmente se for spitz, shih-tzu, golden retriever e chow-chow. Mas o que motiva a busca pela adoção desses cães e falta de interesse nos vira-latinhas que lotam os abrigos e protetores independentes?

1. Modismo

Quando uma raça cai no gosto popular, aumenta a procura pelos cães de tal raça; e, geralmente, as raças “da moda” custam mais caro, dificultando a aquisição através da compra. O que muitas pessoas não sabem é que essa busca faz com que os criadores de fundo de quintal e de criação “caseira” aumentem a “produção” de filhotes, aumentando também problemas genéticos, comportamentais, alterações no padrão da raça e, consequentemente, o abandono.

2. Porte do cão

Por falta de conhecimento da necessidade de cada raça, a busca por um cão de raça pequeno é enorme e uma das falas de quem busca a adoção de um cão de raça é dá pra saber o tamanho que ele ficará. Existe uma velha ilusão de que cães pequenos se adaptam melhor a apartamentos, não precisam de treinos e passeios frequentes. Mas isso não é verdade, existem raças pequenas com alto poder de destruição e alto nível de energia, que demandam muito tempo e dedicação de seu tutor.

2. Sonho de criança

Algumas pessoas sonham em ter um cachorro específico que não puderam ter na infância e vão atrás da adoção por não poder comprar um cão.

Antes de buscar um cão pra adoção, saiba que muitos dos cães de raça são abandonados quando apresentam problemas de saúde e/ou de comportamento, por isso, a melhor maneira de adquiri-los é através de criadores responsáveis que, de fato, realizam exames genéticos visando o melhoramento da raça e demais exames físicos necessários.

Os abrigos de animais em todo o país estão lotados de cães sem raça definida esperando a chance de ter um lar; protetores independentes trabalham incansavelmente pra manter o mínimo.

Procure um abrigo na sua cidade, veja se você se identifica com algum cãozinho.

Não é a raça que fará a diferença na sua vida e na do seu cão, é o amor, é o cuidado e o tempo que você dedicará a ele.