Palmeiras x Botafogo ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (26/11)

A partida entre Palmeiras x Botafogo é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (26/11) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Palmeiras como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Na terça-feira, 26 de novembro, o Botafogo encara o Palmeiras no Allianz Parque, às 21h30, em um confronto decisivo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Ambas as equipes estão empatadas com 70 pontos na classificação, mas o Palmeiras leva vantagem por ter mais vitórias, o que coloca o duelo com ares de “final antecipada” na luta pelo título. Faltando apenas três rodadas para o fim da competição, cada ponto conquistado neste jogo pode ser determinante para as aspirações dos times na parte de cima da tabela.

O Botafogo chega para este confronto depois de três empates consecutivos e, com isso, viu o Palmeiras ultrapassá-lo. A equipe alvinegra está motivada para somar pontos importantes antes de sua grande final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG no sábado seguinte, em Buenos Aires. Mesmo com a proximidade dessa decisão, é esperado que o técnico Artur Jorge escale seus principais jogadores para a partida, já que o Campeonato Brasileiro também tem grande relevância.

Entre as novidades, o Botafogo terá os retornos de Alexander Barboza e Luiz Henrique, que estavam suspensos na rodada passada. Alex Telles e Marlon Freitas, que começaram o jogo no banco contra o Vitória, também devem voltar ao time titular. No entanto, o grande desfalque é o atacante Tiquinho Soares, expulso no empate contra o Vitória, que cumpre suspensão. Além disso, o Botafogo tem jogadores pendurados, como John, Marçal, e Allan, que precisam evitar o cartão amarelo para não ficarem fora do próximo jogo.

Por outro lado, o Palmeiras, que assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez nesta temporada, deve ter o retorno de Murilo, que se recuperou de dores nas coxas. A dúvida está no ataque, onde Abel Ferreira pode optar entre Rony ou Flaco López para formar o trio ofensivo ao lado de Felipe Anderson. A expectativa é de um jogo bastante equilibrado e tenso, visto que qualquer deslize pode custar o título para qualquer uma das equipes.

Onde Assistir e Detalhes Importantes A partida será transmitida pela Globo para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Ricardinho. O SporTV e o Premiere também exibem o jogo, com a narração de Everaldo Marques e comentários de Eric Faria e Alline Calandrini. Para quem preferir, há a opção de acompanhar o Charla no Premiere no sistema pay-per-view, com narração de Bruno Cantarelli e comentários de Beto Junior. O pré-jogo começa às 19h30.

Arbitragem O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR). O VAR ficará a cargo de Wagner Reway (Fifa/ES), com Leone Carvalho Rocha (GO) e Daniel Nobre Bins (Fifa/RS) como assistentes de VAR.

Escalações:

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Rony (ou Flaco López) e Felipe Anderson.

: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Rony (ou Flaco López) e Felipe Anderson. Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino.

Este promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada, com ambas as equipes em busca de vitórias que podem definir o futuro da competição.

