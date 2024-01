Cícero Lucena celebra consolidação da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, durante apresentação das ações estaduais referentes ao ano de 2023

Há três anos, a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado oficializavam uma parceria para beneficiar a população da Capital por meio de projetos conjuntos. A consolidação desse modelo de trabalho, para além de uma relação institucional, esteve presente nas ações da gestão estadual referente ao ano de 2023, apresentados nesta quinta-feira (4), no Espaço Cultural, onde o prefeito Cícero Lucena destacou obras de mobilidade urbana e ações em curso para revitalizar o Centro Histórico, com a mão dos governos municipal e estadual.

Em sua fala, representando os prefeitos paraibanos no evento, que também teve o lançamento da nova edição da revista “Paraíba da Gente”, o gestor municipal citou a ligação dos Bancários com a Cidade Universitária, pelo Governo do Estado, com a Prefeitura realizando o Parque das Três Ruas. Da mesma forma, o viaduto da Ranieri Mazilli, entre a BR-230 e o bairro do Cristo, onde a Prefeitura complementa a obra estadual com intervenções no entorno. Outras obras de mobilidade estão sendo planejadas, como a construção de quatro corredores para o trânsito e cinco terminais de integração, com investimento de R$ 400 milhões.

“João Pessoa está vivendo um momento muito especial na gestão pública. Há três anos, tanto eu quanto João, dizíamos que seria importante a nossa eleição, para que juntos nós pudéssemos implantar aquilo que consideramos importante na cidade de João Pessoa. Quer seja na Mobilidade Urbana, na Educação, nas parcerias, na Saúde, na Cultura, em eventos, na divulgação do estado e da nossa cidade – para o crescimento do Turismo. Ou seja, tem dois gestores com um único objetivo, que é melhorar a vida das pessoas.”, afirmou o prefeito.

O governador João Azevêdo também destacou a importância da parceria com a Prefeitura de João Pessoa para viabilizar avanços na Capital. “O prefeito Cícero foi extremamente feliz em sua fala quando colocou as parcerias possíveis. O que me deixa muito feliz, porque essas parcerias, a exemplo de João Pessoa, que tem uma dimensão muito grande, ela se repete em todos os municípios paraibanos. Somos um governo municipalista”, declarou o chefe do executivo estadual, que entre outras obras em parceria, também lembrou do Parque Parayba, do Governo Estadual, com a Prefeitura fazendo a drenagem e o calçamento de ruas.

Além de obras de mobilidade urbana, eventos culturais e a recuperação do Centro Histórico contam com a boa parceria da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado. O Viva o Centro, por exemplo, foi lançado para impactar a região com investimento de R$ 400 milhões. A Prefeitura está promovendo redução e isenção fiscal de tributos para moradores e comerciantes que se instalarem na região, além de obras de Infraestrutura, habitação e projetos de cultura e turismo. Da mesma forma o Governo do Estado, com o ICMS Cultural, recuperação e prédios históricos.

“Lá na nossa eleição, o prefeito Cícero Lucena e o governador João já mencionavam que o nosso projeto era Prefeitura e Governo do Estado trabalhando juntos. Muita gente não acredita, achava que era um discurso apenas, mas não é – estamos trabalhando por João Pessoa e é isso que vamos continuar fazendo”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra, presente no evento, que também registrou as presenças do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, prefeitos de varias cidades paraibanas, deputados estaduais e federais.