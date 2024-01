Programa Amigos da Praia volta ao Busto de Tamandaré neste final de semana

O programa Amigos da Praia, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, volta ao Busto de Tamandaré neste sábado (20) para prestar ações educativas sobre proteção ao meio ambiente. No domingo (21), as equipes de educação ambiental estarão na praia de Cabo Branco, na altura da Avenida Beira Rio. O calendário de atividades ainda contempla as praias de Bessa, Manaíra e Seixas.

O programa é executado pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), com o apoio de diversas secretarias municipais. Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o trabalho da Autarquia consiste na orientação sobre o descarte de resíduos aos usuários das praias, incluindo banhistas ou praticantes de atividades físicas.

“Para incentivar nossa ação educativa, fazemos a distribuição de sacolinhas biodegradáveis para armazenamento dos resíduos produzidos e de copos de papel, de modo a desestimular o consumo de plástico. Ao saírem da praia, as pessoas podem descartar os resíduos nas papeleiras ou coletores na calçadinha”, explica Ricardo Veloso.

A ação educativa ocorre tanto na calçadinha, quanto na faixa de areia. Além disso, há uma abordagem aos trabalhadores de bares e quiosques sobre como fazer a separação dos resíduos entre secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos e rejeitos).

Para chamar a atenção de quem passar pelo local, no final de semana, a Emlur conta com a música do grupo de percussão Baticumlata, que reutiliza materiais como cilindro de gás de ar condicionado, bombonas de tambores de metais e de plástico, e caixa de papel para ser utilizados como instrumentos musicais. No repertório, estão canções que tratam sobre sustentabilidade e limpeza urbana.

Parceria – A realização do programa Amigos da Praia conta com o apoio das Secretarias de Meio Ambiente (Semam), que faz o trabalho educativo e distribui mudas de árvores nativas; Turismo (Setur), que desempenha ações de orientação junto à rede hoteleira; Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com a questão do ordenamento dos bares, quiosques e ambulantes; Saúde (SMS), com ações de vigilância sanitária nos quiosques; e de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), resguardando os direitos dos consumidores.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia:

20.01 – Busto de Tamandaré

21.01 – Praia de Cabo Branco (final da Beira Rio)

27.01 – Praia do Bessa (em frente ao Bessa Grill)

28.01 – Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping)

03 e 04.02 – Praia dos Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré