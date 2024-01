MATTEUS É O NOVO LÍDER, VEJA QUEM ESTÁ NA MIRA

Por MRNews



Semana Intensa no BBB 24: Anúncio da Quarta Eliminação Marcado para Domingo, 21/1

Tadeu Schmidt compartilhou as próximas emoções que aguardam os telespectadores no Big Brother Brasil 24. A quarta berlinda da temporada será formada na sexta-feira, 19 de janeiro, com o anúncio do quinto eliminado agendado para o domingo, 21/1.

Os próximos dias prometem agitar os fãs do programa. Na quinta-feira, 18/1, todos os participantes participarão da Prova do Líder, seguida pelo desafio “Na Mira do Líder”, que envolverá quatro participantes.

A sexta-feira, 19/1, trará a Prova do Anjo em duplas, com dois autoimunes e um imunizado. A formação do Paredão Triplo ocorrerá com a dupla de Anjos imunizando um participante por consenso, o Líder indicando outro, e a Casa votando, cada membro escolhendo duas pessoas distintas. Os dois mais votados da casa enfrentarão o temido Paredão.

O ápice da semana acontecerá no domingo, 21/1, com a eliminação do quinto competidor. Os fãs, certamente, estão ansiosos para ver como essa dinâmica intensa influenciará o rumo do jogo e as alianças formadas na casa mais vigiada do Brasil.

Na Mira do Líder Matteus

O “Na Mira do Líder” no BBB 24 é um momento estratégico tenso, onde o líder escolhe três participantes que estarão diretamente sujeitos ao seu voto. Com apenas 4 opções, a decisão do líder carrega implicações significativas para os destinos dos indicados, adicionando uma camada de drama e incerteza ao jogo. Essa dinâmica desafiadora destaca as habilidades estratégicas e sociais dos participantes, transformando a escolha do líder em um ponto crucial de virada no cenário competitivo da casa mais vigiada do Brasil.

QUEM ESTÁ NA MIRA?

Matteus colocou na mira

Juninho

Nizam

Pitel

Raquelle