Campina Grande e outras seis cidades da Paraíba tem situação de emergência reconhecida

O governo federal reconheceu a situação de emergência em decorrência da estiagem em Campina Grande e outras seis cidades paraibanas. O reconhecimento, através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), foi formalizado através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (8).

Além de Campina Grande, estão nessa nova lista Caraúbas, Juazeirinho, Mãe D`Água, Tacima, Vieirópolis e Zabelê. No fim do ano passado, 19 também foram incluídas em situação de emergência por causa da estiagem.

Com a portaria desta segunda-feira, o total de municípios da Paraíba em situação de emergência devido à estiagem, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), chega a 59.

Situação de emergência